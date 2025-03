Bürger bekommen wieder Einblicke in die Gartenschau in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Auch in diesem Jahr werden die beliebten Bürgerspaziergänge mit dem Bürgermeister und dem Gartenschau-Team fortgesetzt. Nachdem im vergangenen Jahr bereits acht Spaziergänge auf großes Interesse stießen, gibt es nun erneut die Gelegenheit, spannende Einblicke in die Planungen der Gartenschau zu erhalten. Die nächsten Termine sind der 28. März von 16 bis 18 Uhr und der 7. Mai von 17 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Haus des Gastes, Bei den Thermen 4, Bad Urach. Unterwegs lässt sich die Gartenschau aus besonderen Perspektiven erleben und tiefer eintauchen.

Zusätzlich zu den Bürgerspaziergängen wird es in diesem Jahr auch spezielle Themenspaziergänge geben. Der erste Themenrundgang fand bereits im vergangenen Jahr am 14. November zum Thema »Fäll- und Rodungsarbeiten« statt. Jetzt stehen die nächsten spannenden Rundgänge fest: Am 10. April von 16 bis 18 Uhr: Spaziergang zum Thema Ausgleichsmaßnahmen – nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes sind Eingriffe in Natur und Landschaft, die sich infolge baulicher Tätigkeiten nicht vermeiden lassen, durch geeignete Maßnahmen auszugleichen, um die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu sichern und zu erhalten.

Fauna und Flora beeinträchtigt

Wenngleich die anstehenden Veränderungen im Kurpark und an der Erms eine Verbesserung der ökologischen Funktion und eine Erhöhung der Artenvielfalt zum Ziel haben, werden durch die erforderlichen Bauarbeiten zunächst Lebensstätten von Tieren und Pflanzen beeinträchtigt. Um die negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten, werden verschiedene Maßnahmen zum Artenschutz und Ausgleich getroffen. Der Themenspaziergang widmet sich den bereits vorgenommenen und noch geplanten landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen.

Am 11. April von 9 bis 11 Uhr gibt es einen Spaziergang zum Thema Artenschutz – Schutz für die Kleinsten. Interessierte erfahren, warum Reptilienzäune für den Schutz von Zauneidechsen und anderen Arten so wichtig sind, wo sie errichtet werden und wie die Tiere in sichere Lebensräume umgesiedelt werden. Von 15 bis 16 Uhr folgt ein Spaziergang zum Thema Biolandhof Bleiche. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die Funktionsweise der Biolandwirtschaft und erfahren, wie nachhaltige Landwirtschaft mit sozialem Engagement verbunden wird. Besonders spannend ist dabei die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen, die aktiv in den Hofbetrieb eingebunden sind. Am 17. Mai von 14 bis 16 Uhr wird ein Spaziergang zum Thema Ermsrenaturierung angeboten. Im Fokus steht die geplante ökologische Aufwertung der Erms und ihrer Zuflüsse.

Begrenzte Teilnehmerzahlen

Ziel ist es, den Gewässerraum naturnaher zu gestalten und gleichzeitig attraktive Aufenthaltsräume zu schaffen. Die Maßnahmen sollen die Gewässerstruktur nachhaltig verbessern und die Erms für Bürger erlebbarer machen. Dabei wird erklärt, welche Veränderungen geplant sind. Die Teilnahme an den Themenspaziergängen ist kostenlos, aber nur nach Anmeldung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (eg)

07125 156500

info@badurach-gartenschau2027.de

www.badurach-gartenschau.de