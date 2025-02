Avatar bringt kranken Schüler in Metzingen zurück

Mittendrin: Der Avatar ermöglicht es einem erkrankten Schüler an der Metzinger Schule, unter seinen Mitschülern am Unterricht teilzunehmen. FOTOS: SCHULE

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Neue Mitschüler gehören für viele Klassen zur Selbstverständlichkeit. Als in der neunten Klasse der Schönbein-Realschule der AVATAR AV1 vorgestellt wurde, gerieten die Schülerinnen und Schüler dennoch ins Staunen. Denn bei diesem Avatar handelt es sich um einen Telepräsenzroboter, der es schwerkranken Schülern ermöglicht, von zu Hause aus am Unterricht im Klassenzimmer teilzunehmen. Neben dem Unterricht können auch die sozialen Kontakte zur Schulklasse aufrechterhalten werden.

»Am Schulalltag aktiv dabei zu sein und die bisherige Tagesstruktur beibehalten zu können, ist oft ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zur Genesung«, erklärt Schulleiter Jürgen Grund. Nachdem ein erkrankter Schüler der neunten Klasse längerfristig die Schule nicht regulär besuchen kann, wurde die Schulleitung der Schönbein-Realschule aktiv. Auf einen Hinweis der Klinikschule des Universitätsklinikums Tübingen und der Fachpresse prüfte sie die Anschaffung eines Avatars und ging auf die Stadtverwaltung, den Schulträger, zu. Bei der Stadt Metzingen übernahm der Geschäftsbereich Digitalisierung und IT das Projekt unter der Leitung von Jan Keppler. Das Gerät wurde sofort bestellt. Es kann künftig sogar auch von anderen Schulen genutzt werden.

Roboter kann von daheim und der Klinik gesteuert werden

Eine große Hilfe für den Unterricht, wie Jaqueline Granier, die Klassenlehrerin des erkrankten Schülers, an der Schönbein-Realschule erklärt: »Ausgestattet mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher bietet das Gerät erkrankten Schülern die Möglichkeit, den Unterricht von zu Hause aus zu verfolgen und so aktiv ins Unterrichtsgeschehen einzugreifen«. So kann der Roboter von daheim aus oder von der Klinik aus gesteuert und bewegt werden. Der Kopf ist 360 Grad drehbar, so dass der abwesende Schüler in alle Richtungen schauen kann. Die Augen lassen Mimik zu. »Somit kann der Gesichtsausdruck verändert und kleinere« Emotionen dadurch mitgeteilt werden, führt sie weiter aus. Auch »das Melden« sei möglich, erklärt die Klassenlehrerin. Der Roboter leuchtet dann grün. Wenn die abwesende Person, also in dem Fall der erkrankte Schüler, nicht aktiv teilnehmen könne oder auch nur zuhören kann, könne er dies ebenfalls signalisieren. Das Gerät leuchtet dann blau.

Der Avatar als Teil der Klasse. Foto: Schule Der Avatar als Teil der Klasse. Foto: Schule

Die Klinikschule des Universitätsklinikums Tübingen unterstützt und begleitet aktiv den Einsatz des Gerätes an der Metzinger Schönbein-Realschule. In einem Informationsgespräch wurde den Mitschülern der Nutzen des Gerätes detailliert beschrieben und ein eigener Name für den Avatar kreiert. Auch haben die Schüler überlegt, dass der Avatar mit einem Halstuch ausgestattet »cooler aussieht«. Im Alltag sorgen zwei Mitschüler dafür, dass das Gerät ins Klassenzimmer geholt oder in den Fachräumen bereitgestellt werden kann. Sie zeigen damit besonderes soziales Engagement für ihren erkrankten Mitschüler.

Diese recht einfache Möglichkeit, physisch eingeschränkte Schüler als aktive Person am Präsenzgeschehen teilnehmen zu lassen, machte beim Schulleiter Jürgen Grund großen Eindruck. Der technische Aufwand sei gering, das Gerät schnell integrierbar. Zudem erklärt er, dass er froh sei, dass bei der Anschaffung und Einrichtung des Gerätes seine Schule sehr bereitwillig und schnell vom Schulträger unterstützt wurde. Für den Geschäftsbereich Digitalisierung und IT sowie für Metzingens Oberbürgermeisterin eine Selbstverständlichkeit: »Uns war es ein großes Anliegen, das zügig umzusetzen«.

Mehr digitalisierte Abläufe

»Wir können es uns nicht leisten, die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung nicht konsequent zu nutzen.« Das gilt in ihren Augen nicht nur für die digitalisierten Abläufe in der Stadtverwaltung, sondern in nahezu allen Bereichen. »Einfach großartig, dass hier die Schönbein-Realschule in Metzingen diese neuen Wege geht«, fügt sie stolz hinzu. Die Stadt Metzingen trägt die kompletten Anschaffungskosten des Avatars. Zudem steht das Team des Geschäftsbereichs Digitalisierung und IT, welches Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh kurz nach ihrem Amtsantritt geschaffen hat, allen Beteiligten zur Seite. (pm)