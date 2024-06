Auftakt zum Stadtradeln: Fahrradhochburg Metzingen

Zum Auftakt des Stadtradelns schauten zahlreiche Radfahrende und Interessierte an den Ständen auf dem Kelternplatz vorbei. FOTO: LANDRATSAMT REUTLINGEN

METZINGEN. Am Wochenende drehte sich in Metzingen alles ums Fahrrad: Rund 500 Radfahrende aus dem gesamten Landkreis besuchten am 23. Juni die Stadt Metzingen anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln. Die vom Landratsamt Reutlingen und der Stadt Metzingen gemeinsam organisierte Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher.

Bereits am Vormittag luden fünf geführte Touren ausgehend von verschiedenen Startpunkten dazu ein, in der Gruppe ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Insgesamt beteiligten sich an den Sterntouren etwa 90 Radelnde – auch Landrat Dr. Ulrich Fiedler und Bürgermeister Patrick Hubertz, erster Bürgermeister der Stadt Metzingen, folgten der Einladung und legten die ersten Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Auf dem Kelternplatz begrüßte Landrat Dr. Ulrich Fiedler die Radelnden und bedankte sich für das große Interesse. Gleichzeitig rief er dazu auf, auch in diesem Jahr an die Erfolge des Stadtradelns 2023 anzuknüpfen. Ihm persönlich und dem Team des Landratsamtes sei viel daran gelegen, das Radfahren im Landkreis Reutlingen attraktiver zu machen.

Auch Bürgermeister Patrick Hubertz sprach bei seiner Begrüßung einen Dank an die Radfahrenden aus, da diese einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in den Kommunen leisten würden und lud im Anschluss zu Gesprächen ein.

Programm am Nachmittag

Im Anschluss an die Eröffnung luden verschiedene Aussteller zum Austausch ein: Besonders beliebt war das aus Bad Brückenau angereiste Fahrradmuseum. Hier konnten die Besucher in die Geschichte des Fahrrads eintauchen. Ein Erlebnis für Groß und Klein war zudem der zugehörige Testparcours, bei welchem die außergewöhnlichsten Drahtesel, zum Beispiel ein Fahrrad mit umgekehrtem Lenkrad getestet werden konnten.

Für Überraschung sorgte ein ganz besonderes Fahrrad: Bei kurzen Radtouren mit dem inklusiven Tandem konnten sich Interessierte davon überzeugen, dass Radfahren ein Erlebnis für alle ist. Hier lud die Inklusionskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Urban Fahrradbau zu Schnuppertouren ein.

Zudem gab es am Stand des Landratsamtes die Möglichkeit, sich mit den Mitarbeitenden über die Arbeit auszutauschen. Im Fokus stand hier die Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes: Am Wünsche-Fahrrad konnten alle ihre Wünsche rund ums Fahrradfahren im Landkreis Reutlingen mitteilen. Außerdem konnten die Besucher auf Karten des Landkreises mittels Pinnnadeln Stellen markieren, an denen die Rad-Infrastruktur nochmals genauer unter die Lupe genommen werden sollte. Weiterhin wurden verschiedene Projekte zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises vorgestellt. (eg)

