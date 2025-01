Anwohner kritisiert Bauhof: Wegen Glatteis nicht aus Pliezhausen weggekommen

Streufahrzeuge waren am Mittwochmorgen wegen Glatteises im Großeinsatz in der Region Neckar-Alb.

PLIEZHAUSEN. Am Mittwochmorgen ist es glatt in Pliezhausen. Der Regen ist auf dem seit Tagen kalten Boden gefroren. Ein Anwohner der Fischerstraße im Hauptort, der namentlich nicht genannt werden will, hat am Morgen Probleme mit der Glätte, wie er in einer E-Mail an Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold und den GEA um kurz vor 9 Uhr schreibt: »Es ist heute unmöglich, aus dem Hauptort rauszukommen. Für mich ist es unverständlich, wie man auf eine vorhergesagte Wettersituation so schlecht reagieren kann.«

Telefonisch berichtet der Anwohner dem GEA Details: »Als meine Frau gegen 6.30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, war alles glatt, sodass sie nur noch gerutscht ist. Sie ist bis zur Kreuzung von Bachenbergstraße und Fischerstraße gekommen und hat dort ihr Auto abgestellt.« Nachbarn sei es ebenso gegangen. Die Frau des Anwohners sei dann zu Fuß nach Hause zurückgekehrt und habe abgewartet.

Mit vier Stunden Verspätung zur Arbeit

Was der Anwohner nicht versteht, ist, dass in Pliezhausen nicht bereits am Dienstagabend gestreut worden sei. Als Positivbeispiel nennt er Dettingen, wo dies so gewesen sein soll. »Andere Gemeinden bekommen es besser hin«, schätzt der Pliezhäuser es ein. Seine Frau sei dann erst gegen 10.30 Uhr zur Arbeit gefahren, als es nicht mehr glatt war. »Sie kam viel später und muss heute Abend länger bleiben.«

Kurz nachdem der Mann aus der Fischerstraße seine E-Mail an den Bürgermeister abgeschickt hatte, habe er eine Antwort von diesem erhalten. Dieser habe ihm geschrieben, dass es am Mittwoch um 4 Uhr bei der Kontrolle durch das Bauhofteam nicht glatt gewesen sei. Ab 6 Uhr hätten die Mitarbeiter mit dem Streuen begonnen, da es zu der Zeit durch den Regen glatt gewesen sei.

Hauptstraßen haben Vorrang

Steffen Sautter, der Leiter der Ordnungs- und Sozialverwaltung von Pliezhausen, erklärt auf GEA-Anfrage, wie die Bauhofarbeiter vorgehen: »Es gibt Straßenkategorien, sodass zunächst Steilstrecken und Hauptstraßen gestreut werden. Der Bauhof war mit Mann und Maus unterwegs und hat gestreut.« Allerdings sei ein Bauhoffahrzeug zeitweise blockiert gewesen, weil ein Auto in diesen reingerutscht sei. Sautter berichtet, dass die Hauptstraßen von Walddorfhäslach nach Pliezhausen um 7 Uhr befahrbar gewesen seien. Wie Dold dem Anwohner noch geschrieben habe, kämen die Nebenstraßen später dran. (GEA)