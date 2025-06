Am Samstag geht es in Pliezhausen schnell auf- und abwärts

Treppenläufe gibt es immer wieder, wie etwa 2019 beim Thyssenkrupp Towerrun in Rottweil. Dort ging es den Testturm hinauf, in Pliezhausen Stäffele unter freiem Himmel.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ganz schnell hoch und runter. Darum geht es beim Pliezhäuser Stäffeles-Wetz am Samstag, 28. Juni ab 17 Uhr. Die 650 Meter lange Strecke beginnt im Tiergartenweg, dann geht es über den Wengertweg und die anschließende Treppe hinunter zur Fischerstraße, die an diesem Nachmittag gesperrt ist. Über die nächste Treppe, zumindest an diesem Tag »Stairway to Heaven« genannt, geht es wieder hoch zum Tiergartenweg. Thomas Jeggle vom Veranstalter Leichtathletikverein Pliezhausen (LV) erzählt, wie es zu dieser neuen Veranstaltung gekommen ist: »Wir wollten als Verein ein öffentliches Event für den ganzen Ort schaffen.« Denn Zuschauer können an dem Rundkurs verfolgen, wie die bereits angemeldeten zwölf Teams mit jeweils vier Staffelteilnehmern die Stecke bewältigen.

Gemeinsam mit Partnern hätten sie sich im LV Pliezhausen Gedanken darüber gemacht, was sie zusätzlich zum Läufermeeting als Aktion für die Bevölkerung veranstalten könnten. »Wir wollen als Verein attraktiv sein und uns öffnen«, sagt Jeggle. Treppenläufe gebe es sonst oft in Gebäuden. Teilnehmen könne jeder. »Die Strecke des Stäffeles-Wetz ist ein bisschen anspruchsvoll, macht aber auch Spaß.« Um 17 Uhr soll der erste Vorlauf beginnen, das Finale ist gegen 18 Uhr geplant. Die zwölf Teams seien ein guter Anfang. »Es gibt aber wohl eine leichte Hemmschwelle, daher sehen wir noch Potenzial«, sagt Jeggle. Denn der LV Pliezhausen möchte den Treppen-Rundkurs auch im nächsten Jahr wieder anbieten. Dann könnten weitere Teams aus Vereinen und Firmen dabei sein. (GEA)