Ab Montag wieder Einschränkungen auf der Neckar-Alb-Bahn Tübingen - Stuttgart

METZINGEN/REUTLINGEN/STUTTGART. Bahnreisende, die von Tübingen, Reutlingen oder Metzingen nach Stuttgart fahren wollen, müssen sich zwischen Montag, 11. September, und Freitag, 22. September, über Apps wie den DB Navigator oder die Webseite sweg.de genau informieren, ob ihr Zug fährt. Denn wegen Bauarbeiten für den Digitalen Knoten Stuttgart werden zwischen dem 11. und dem 15. September einzelne Züge der Linien MEX 12 (Tübingen - Heilbronn) und MEX 18 (Tübingen - Osterburken) an der Landeshauptstadt vorbei über die sogenannte Schusterbahn nach Kornwestheim geleitet. Dort und in Esslingen besteht Anschluss an die S-Bahn nach Stuttgart Hbf und Bad Cannstatt. Die Fahrzeiten verlängern sich durch das Umsteigen aber.

Vom 15. bis 18. September betrifft diese Situation alle Züge der Linie MEX 18, allerdings nur in Fahrtrichtung Stuttgart/Heilbronn/Osterburken. In der Gegenrichtung verkehren die Züge planmäßig, ebenso die Linie MEX 12 in beiden Richtungen. Die schnelle stündliche IRE-Linie 6 (Stuttgart - Tübingen) mit Zwischenhalten nur in Reutlingen, zweistündlich in Metzingen und vereinzelt in Nürtingen entfällt. Dafür verkehren zwischen Tübingen und Stuttgart-Degerloch Direktbusse ohne Unterwegshalt. In Degerloch haben die Fahrgäste Anschluss an die Stuttgarter Stadtbahn Richtung Zentrum und Hauptbahnhof.

Stundentakt wegen Lokführermangels

Auch in der dritten Bauphase für den Digitalen Knoten Stuttgart zwischen dem 18. und dem 22. September entfällt die Linie IRE 6 und fahren die Direktbusse. Dann verkehren auch alle Züge der Linie MEX 18 nicht mehr über Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart Hbf, sondern über die Schusterbahn und Kornwestheim; betroffen sind dann also beide Fahrtrichtungen. In Kornwestheim und Esslingen besteht Anschluss an die Stuttgarter S-Bahn in die Landeshauptstadt. Die Linie MEX 12 verkehrt planmäßig.

Unabhängig von diesen Bauarbeiten der Deutschen Bahn gibt es auf der Neckar-Alb-Bahn schon seit Wochen erhebliche Einschränkungen: Wegen Urlaub und Krankenständen fehlen bei der SWEG Bahn Stuttgart Lokführer und kann statt des fahrplanmäßig vorgesehenen Halbstundentakts zwischen 5 und 24 Uhr häufig nur ein Stundentakt mit der Linie MEX 12 angeboten werden. Immerhin ist seit Mittwoch, 6. September wie geplant wieder ein durchgängiger Zugverkehr möglich, nachdem die seit Anfang August laufenden Bauarbeiten in Wannweil und am künftigen Stadtbahn-Haltepunkt Reutlingen-Bösmannsäcker vorerst beendet sind. (GEA)