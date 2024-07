1.000 Kraniche als Hoffnungszeichen in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Wir haben Glück! Wir leben in einer Demokratie, in einem Land des Friedens. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt!« Das sagte Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh gestern im Rahmen des Flaggentags des internationalen Bündnisses »Mayors for Peace« – der »Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für den Frieden«.

Ein Hoch auf die Demokratie

Das Besondere daran war, dass am Montag zusätzlich zur Friedensflagge auch viele gefaltete und bemalte Kraniche für den Frieden vor dem Rathaus aufgehängt wurden. Viele Kinder aus Metzingen haben die letzten Wochen die Kraniche gebastelt. »Es ist ein starkes Zeichen, wenn unsere Kinder und Jugendlichen sich so aktiv für den Frieden einsetzen. Die Kraniche symbolisieren Hoffnung und den Wunsch nach einer friedlichen Welt«, erklärte Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh in ihrer Rede, »danke an alle, die hier mitmachen.«

Dieses »Kranichprojekt« wurde gemeinsam mit dem Arbeitskreis Frieden (AK Frieden) ins Leben gerufen. Der jährliche Flaggentag erinnert an die unschuldigen Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 und setzt gleichzeitig ein Zeichen für eine Welt ohne Kriege. Metzingen ist 2018 dem internationalen Netzwerk der »Mayors for Peace« beigetreten. (eg)