Über 12.000 Euro bei Rampf-Lauf in Metzingen für den guten Zweck gesammelt

METZINGEN. 12.132 Euro für 6.066 Runden haben 328 Teilnehmer beim ersten Rampf Charity-Run am Freitag im Metzinger Otto-Dipper-Stadion erlaufen. Dazu kamen spontane Spenden der zahlreichen Zuschauer und Einnahmen aus dem Getränkeverkauf, sodass insgesamt 12.760 Euro für den Reutlinger Frühchenverein und die Rudolf-Rampf-Stiftung gesammelt wurden.

Es war völlig egal, ob gesprintet, gejoggt, gewalkt oder geschlendert wurde. Der älteste Teilnehmer drehte mit 81 Jahren seine Runden, der Jüngste mit 11 Wochen im Kinderwagen, geschoben von seiner Oma. Unwichtig war außerdem die Anzahl der Runden; ob es nur wenige oder zum Beispiel ganze 55 Runden von besonders sportlichen Teilnehmern waren. Es liefen Mitarbeiter der Rampf-Gruppe und deren Angehörige mit, sowie Mitglieder von gesponserten Sportvereinen. So trugen beispielsweise auch die »Tussies« mit einer Trainingseinheit zu dem Spendenergebnis bei. Auch die deutsche Langstreckenläuferin und vielfache nationale Meisterin Sabrina Mockenhaupt-Gregor absolvierte 35 Runden. Für jede absolvierte Runde hat die Rampf-Gruppe einen Euro gespendet und dann die aus den gelaufenen Stadionrunden resultierende Spendensumme von 6.066 Euro verdoppelt.

»Wir sind überwältigt von der hohen Beteiligung und dem großen Engagement unserer Mitarbeitenden, ihrer Angehörigen sowie der teilnehmenden Vereine. Wir freuen uns sehr über die große Spendensumme«, so Matthias und Michael Rampf bei der Spendenübergabe. Die Idee zu dem firmeneigenen Spendenlauf entstand im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements der Unternehmensgruppe.

Dazu erklärten Michael Rampf und TVN-Torwart Kai Augustin im GEA-Interview Einzelheiten. Ergebnis von Gedanken darüber, »wie wir den Spaß an sportlicher Aktivität mit einem guten Zweck verbinden und Menschen zusammenbringen können, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen«, sei dann der Rampf Charity-Run geworden. Im nächsten Jahr soll es wieder solch einen Lauf geben.

Weiterer Lauf soll folgen

Der Reutlinger Frühchen-Verein unterstützt seit 1995 als gemeinnützig eingetragener Verein die Intensivstation der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum am Steinenberg in Reutlingen. Ein Schwerpunkt ist die Verbesserung der ambulanten Nachbetreuung von Frühgeborenen und schwer kranken Kindern. Die Rudolf-Rampf-Stiftung zur Förderung der Jugend in Grafenberg wurde 2001 gegründet und dient im gemeinnützigen Sinne der Jugendpflege. Gefördert werden insbesondere die musikalische Ausbildung der Jugendlichen in Musikvereinen, der Jugendsport in Sportvereinen sowie die allgemeine Jugendarbeit in Grafenberg. Der Ertrag des Stiftungskapitals fließt in die Jugendarbeit der örtlichen Vereine, die offene Jugendarbeit der Gemeinde sowie Projekte für Kinder und Jugendliche. (mar)