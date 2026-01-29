Zweiter Kandidat für Kusterdingen: Carsten Göhner kandidiert als Bürgermeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Der Wahlkampf um die Nachfolge von Kusterdingens Bürgermeister Dr. Jürgen Soltau nimmt an Fahrt auf: Nach Marc Roth hat nun auch Carsten Göhner angekündigt, in das Rathaus der Härtengemeinde einziehen zu wollen. Der 53-Jährige ist in Kusterdingen kein Unbekannter: 14 Jahre lang leitete Göhner den Bauhof der Härtengemeinde, ehe er 2021 als Ortsbaumeister nach Wannweil wechselte. Zuvor war der Jettenburger als Bauleiter bei einem mittelständischen Unternehmen auf der Alb tätig.

Auf die Härten zog der Tübinger vor vielen Jahren der Liebe wegen - bei den Jettenburger Dorfmusikanten lernte er seine Frau kennen. Als Bauhofleiter kennt Göhner die Infrastruktur der Härtengemeinde gut, auch wenn in den vergangenen Jahren noch einige Bautätigkeit hinzugekommen ist. Am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend gab Göhner seine Kandidatur gegenüber den Medienvertretern bekannt.

Die große Leidenschaft von Carsten Göhner ist indes sein Garten: In Jettenburg baut der 53-Jährige auf 1.000 Quadratmetern Obst und Gemüse an. Als Hobbygärtner schaffte er es dabei im vergangenen Jahr in die SWR-Sendung »Mein leckerer Garten«. Der Bericht über den Garten des Jettenburgers ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Das Streben nach der möglichst optimalen Verbindung von Ökologie und den Bedürfnissen der Menschen begleitet Göhner auch in seiner beruflichen Karriere. Welche Ziele Göhner als Kusterdinger Bürgermeister noch umsetzen will, dürfte der 53-Jährige in den kommenden Wochen bekannt geben.

Gewählt wird in Kusterdingen am 19. April. Zuvor wird es am Freitag, 27. März, in der Kusterdinger Turn- und Festhalle eine offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde geben. Diese wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf 19 Uhr terminiert. (GEA)