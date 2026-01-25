Einbrecher dringen über Kellerfenster in ein Haus in Kusterdingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Unbekannte sind am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Jahnstraße eingebrochen. Gegen 19 Uhr teilte ein Bewohner mit, dass bei ihm eingebrochen wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folgen waren die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam ins Objekt gelangt.

Nachdem sie diverse Behältnisse geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht hatten, verließen sie das Haus und flüchteten. Noch ist nicht bekannt, ob die Diebe Beute gemacht haben. Das Polizeirevier Tübingen hat zusammen mit der Spurensicherung der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)