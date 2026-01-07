Warum ein junger Kusterdinger nach Israel ging

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN/JERUSALEM. Nach dem Abitur erst einmal ins Ausland. Diesen Wunsch junger Leute hegte auch Daniel Grützmacher, der im vergangenen Jahr seine allgemeine Hochschulreife am Blaulach-Gymnasium in seinem Heimatort Kusterdingen erreichte. Doch der in Tübingen geborene 18-Jährige wollte zugleich etwas Sinnvolles tun. Und seiner Faszination für Israel nachgehen. »Viele Kulturen treffen in Israel aufeinander, haben ihre Wurzeln in dem Land«, erklärt der junge Mann, was ihn an dem Staat im Nahen Osten fasziniert. »In den Medien ist Israel auch sehr präsent«, weiß Grützmacher, der sich aber ein eigenes Bild machen wollte. »Ich wollte sehen, wie das Land wirklich ist, es in echt erfahren.« Und nun, vier Monate nach seiner Ankunft in Jerusalem, ist sich der Kusterdinger sicher: »Israel ist viel mehr als nur Krieg und Konflikt.«

Doch einfach war sein Weg nicht. Im Juni 2025 nahmen die israelischen Streitkräfte zusammen mit den USA die iranischen Atomanlagen ins Visier, auch der Konflikt mit der Terrororganisation Hamas war noch im vollen Gange. Das Auswärtige Amt sprach eine Reisewarnung aus. »An diese Entscheidung war auch mein Israelaufenthalt gekoppelt«, erklärt Grützmacher. Schon im Februar hatte er seine Zusage für das Auslandsjahr in Jerusalem erhalten, doch nach dem Abitur begann das bange Warten, ob es wirklich klappt. »Andere Freiwillige sind in der Zwischenzeit abgesprungen«, berichtet der 18-Jährige. Ihm selbst bot die Organisation zwischenzeitlich eine Stelle im polnischen Krakau an. Er lehnte ab. »Im Juli hat es sich sehr unrealistisch angefühlt, nach Israel zu kommen«, gibt Grützmacher zu.

»Israel ist viel mehr als nur Krieg und Konflikt«

Dann klappte es doch. Die Reisewarnung wurde aufgehoben. Und doch bleibt Israel ein Land in der Dauerkrise. »Drei Minuten nach meiner Ankunft in Jerusalem gab es den ersten Raketenalarm«, berichtet Grützmacher. Für den Kusterdinger kam das nicht unerwartet. »Es passte ins Bild«, betont Grützmacher. Schnell gab es Entwarnung. »Die Raketen aus dem Jemen haben selten Jerusalem zum Hauptziel. Und sie sind relativ ungefährlich«, weiß Grützmacher heute. Inzwischen hat sich die Lage entspannt: »Seit Mitte September letzten Jahres gab es keinen Raketenalarm mehr.« Als dann am 13. Oktober die letzten lebenden Geiseln von der Hamas übergeben wurden, habe das Land spürbar aufgeatmet. »Es gibt immer noch eine Grundbedrücktheit, aber die Stimmung ist seitdem sehr erleichtert.« Oftmals würden die alltäglichen Sorgen der Menschen im Vordergrund stehen, etwa die hohen Lebensmittelpreise.

Daniel Grützmacher selbst ist im Rahmen seines Auslandsjahrs vier Tage in der Woche in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem tätig, hinzu kommt ein Dienst an der deutschen Freitagsschule in Jerusalem. Der 18-Jährige sichtet dort Akten, die aus Deutschland geschickt worden sind und bereitet diese so auf, dass Holocaust-Forschende sie im Rahmen von Recherchen auffinden können. Aktuell sind es Gerichtsakten aus den 1960er- bis 1970er-Jahren, die das Staatsarchiv Freiburg freigegeben hat. Für den jungen Deutschen sind es beschämende Akten. Zeugen sie doch davon, wie nachsichtig und inkonsequent damals gegen NS-Täter ermittelt wurde. Es sei erschreckend, wie wenig Verfahren wirklich in Urteile mündeten, berichtet Grützmacher. »Viele Verfahren wurden eingestellt, weil Beweise fehlten oder der Zugang zu Zeugen aus den Ostblockstaaten fehlte.« Viele Täter hätten zudem bis zu den Verfahren »völlig unbehelligt« in Deutschland weiterleben können, »obwohl einige wirklich richtig Dreck am Stecken hatten«.

»Es ist erschreckend, wie wenig Verfahren wirklich zu Urteilen führten«

Nach seiner Ankunft hatten die Mitarbeiter in Yad Vashem für den gebürtigen Tübinger vor allem Akten aus seiner Heimatstadt und der Region für ihn ausgewählt. Was Grützmacher überraschte: Auch Kusterdingen kam darin vor. Dort kamen einstmals Insassen des Außenlagers Calw unter, als das Konzentrationslager aufgrund der vorrückenden Alliierten aufgelöst worden war. »Dass ich davon nichts wusste, hat mich schon überrascht«, sagt Grützmacher. Zwar sei dies in der Härtengemeinde bekannt, doch sei es in der Schule nicht behandelt worden. »Wir haben in der neunten Klasse das Konzentrationslager Natzweiler besucht, es fühlte sich aber nicht nah an«, erklärt Grützmacher und spricht von der mehrstündigen Reise nach Frankreich. Calw war eines der Außenlager. »Dass es von dort eine direkte Verbindung zur Lustnauer Straße gibt, hatte auf mich eine ganz andere Wirkung«, erzählt der Abiturient. »Das ist nur fünf Gehminuten vom Blaulach-Gymnasium weg.« Im Unterricht über den Holocaust sollte auf diese Nähe mehr Wert gelegt werden, sagt der 18-Jährige. »Es gab ja in jedem Ort etwas.«

Im heutigen Israel fühlt sich der Deutsche willkommen. Er bekomme »viele positive Rückmeldungen« auf seine Heimat; Deutschland werde nicht mehr als ehemaliger Feind, sondern als ein Staat angesehen, der zu Israel eine besondere Freundschaft aufgebaut habe. »Israel hat zu Deutschland bessere Beziehungen, als zu allen anderen Staaten, außer zu den USA vielleicht«, ist sein Eindruck. Die Israelis würden in ihrem Verhältnis zu Deutschland »der Vergangenheit etwas Neues entgegensetzen«.

Im Alltag gab es aber auch Überraschungen. Als Grützmacher Silvester in Tel Aviv verbrachte, sei dem Jahreswechsel kaum Beachtung geschenkt worden. Auch Feuerwerk gab es keines. Zum jüdischen Neujahrsfest dagegen war der Kusterdinger bei einer israelischen Familie zu Gast und durfte mitfeiern. An den Wochenenden reist Grützmacher gerne durch das kleine Land, in dem alles schnell erreichbar ist. Seine Reisen führten ihn auch zum Kibbuz Nir Oz, der vom Terrorangriff der Hamas mit am schlimmsten getroffen worden war. »Der Ort ist eigentlich wunderschön«, berichtet der 18-Jährige. »Und dann sieht man verbrannte Häuser. Und nur zwei Felder weiter ist der Gazastreifen.« Unwirklich sei dies gewesen, berichtet Grützmacher, der nun noch einige Monate Zeit hat, um Land und Leute besser kennenzulernen. (GEA)