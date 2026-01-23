Gemeinderat: Diskussion um das Wankheimer Ortsbild

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN-WANKHEIM. Als Vera Ambros den Antrag der Härtenliste begründete, sprach sie sich dafür aus, die Abrisskosten für das Gebäude Obere Straße 6 in Wankheim aus dem Haushaltsentwurf zu streichen. Die Gemeinderätin warnte dabei vor einer »wiederholten Abrisswelle« in dem Kusterdinger Teilort. Ihrer Ansicht nach drohe damit erneut ein historisches Gebäude verloren zu gehen.

Sie habe das ortsbildprägende Gebäude selbst in Augenschein genommen, erklärte die Architektin. Aus ihrer Sicht steht das rund 200 Jahre alte Gebäude gut da, »das Dach scheint einigermaßen in Ordnung zu sein«. Bei ihrer Recherche habe sich herauskristallisiert, dass das Fachwerkhaus in Wankheim auch lokalgeschichtlich von Bedeutung sei. »Die pietistische Gemeinde hat sich dort einstmals versammelt«, berichtete Ambros.

Haus als Stück der Erinnerungskultur

Das Gebäude sei deshalb erhaltungswürdig. »Solange es nicht als Wohnraum genutzt werden soll, kann es mit einfachen Mitteln erhalten werden«, erklärte Ambros, die ankündigte, sich »als Architektin für dieses ortsbildprägende Gebäude einzusetzen«. Es sei ein Stück Erinnerungskultur, welche in der Gesamtgemeinde schon häufiger gelitten habe, erklärte Ambros und erinnerte an die »Alte Rose« in Kusterdingen. Was der Gemeinderätin prompt eine Replik von Bürgermeister Jürgen Soltau einbrachte: Die »Alte Rose« sei im Privatbesitz gewesen, deren Abriss sei daher nicht Thema der Gemeinde gewesen.

Ortsbildprägend vielleicht, aber unsaniert keine Schönheit: das umstrittene Gebäude in Wankheim. Foto: Alexander Thomys Ortsbildprägend vielleicht, aber unsaniert keine Schönheit: das umstrittene Gebäude in Wankheim. Foto: Alexander Thomys

Gemeinderat Adam Dürr (FWV) zeigte sich verwundert, dass die Sache nicht schon längst entschieden sei. »Für mich war klar, dass auf dem Areal alle platt gemacht wird«, sagte Dürr. Schließlich gehöre das Gebäude zur letzten innerörtlichen Entwicklungsfläche, die eventuell für den Kindergarten benötigt werden würde. Dürr sprach auch davon einen »Klosterhof 2.0« zu vermeiden und erinnerte an die dortigen Kostensteigerungen in der Vergangenheit. Das Projekt sei damals am Ende »nicht das Yellow from the egg« gewesen - nicht das Gelbe vom Ei.

Michael Gassler, FWV-Gemeinderat und zugleich Ortsvorsteher in Wankheim, schätzte das Gebäude deutlich schlechter ein, als es Ambros tat. »Mir wurde gesagt, das Gebäude sei nicht erhaltungswürdig. Im Inneren ist alles feucht, alles schräg, der Putz platzt ab, weshalb wir schon einen Bauzaun haben aufstellen lassen«, erklärte Gassler, der keinen Hehl daraus machte, dass der dem Gemäuer nicht hinterhertrauern würde. 2027 sei in Wankheim das Kusterdinger Dorffest geplant, erinnerte der Ortsvorsteher. Auch die Freiflächen rund um das strittige Gebäude seien dafür eingeplant. »Ich würde es für bedenklich halten, dort zu feiern, wenn da jederzeit die Wand umhageln kann.«

Abriss wird verschoben

Philipp Wandel zeigte sich für den Antrag der Härtenliste offen. Durch die Verschiebung des Abrisses würde man sich diese Option nicht verbauen, so der CDU-Gemeinderat. »Wir können es später immer noch abreißen«, sagte Wandel. Auch Josef Göppert von der Härtenliste betonte: »Wir wollen uns alle Optionen offen halten.« Klar gegen einen Abriss positionierte sich Gudrun Witte-Borst (Härtenliste), die davon sprach, dass die Ortsteile »immer mehr ihr Gesicht verlieren«. Am Ende wurde der Antrag der Härtenliste, den geplanten Abriss bis zur Vorlage eines Nutzungskonzeptes zu verschieben, mit den Stimmen von Härtenliste, CDU und FDP angenommen. (GEA)