33-Jähriger randaliert in Kusterdingen und schlägt Polizeibeamte

KUSTERDINGEN. Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung muss sich ein 33-Jähriger verantworten, der am Mittwochmorgen in Kusterdingen in der Scherrgasse randaliert hat. Gegen 4.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann in einem Mehrfamilienhaus herumschrie und Gegenstände aus dem Fenster warf. Beim Eintreffen vor Ort trafen die Polizeibeamten vor dem Haus auf den 33-Jährigen, der den heranfahrenden Streifenwagen sofort mit Flaschen bewarf und eine Seitenscheibe des Dienstfahrzeugs mit einer Flasche zertrümmerte. Auch ein weiterer hinzukommender Streifenwagen wurde mit Flaschen beworfen, wohl aber nicht getroffen.

Betäubungsmittel konsumiert

Bei der nachfolgenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, trat und schlug nach den Polizeibeamten, bis er letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Wie sich herausstellte hatte der alkoholisierte 33-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, eigenen Angaben zufolge zuvor nicht nur Alkohol, sondern auch Betäubungsmittel konsumiert.

Nachfolgend hatte er mit einem Beil in dem Haus mehrere Einrichtungsgegenstände zertrümmert, bevor er auf der Straße weiter randalierte. Der aggressive Mann, der sich weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde nach einer ambulanten Versorgung seiner dabei erlittenen Blessuren in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechen Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Zur Höhe der angerichteten Sachschäden im Wohnhaus und an den Dienstfahrzeugen liegen noch keine Informationen vor. (pol)