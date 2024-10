Zwei Kusterdinger Ortsschilder gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ungewöhnlicher Vorfall in Kusterdingen: Gleich zwei Ortsschilder wurden in der Gemeinde innerhalb weniger Wochen gestohlen. Das erste fehlende Ortsschild an der Jettenburger Straße wurde bereits Mitte September von Bauhofmitarbeitern entdeckt, erklärt Stefan Dieter vom Ortsbauamt Kusterdingen. Vor einigen Tagen verschwand dann das Ortsschild in der Teichäckerstraße in der Nähe des neuen Feuerwehrhauses.

Der Diebstahl von Ortsschildern ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der mit einer Gelds­trafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Dennoch hat Dieter die Polizei nicht eingeschaltet. »Solche Anzeigen laufen leider ins Leere.« Stattdessen wurde Wert darauf gelegt, die Verkehrssicherheit schnell wieder herzustellen. Denn: Fehlt das Schild am Ortseingang, können Autofahrer theoretisch ungebremst durch die Gemeinde rasen.

Neues Ortsschild kostet 300 Euro

Anstelle des Ortsschildes wurde vorübergehend ein Tempo-50-Schild montiert, um auf die Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort hinzuweisen. »Wir haben das Schild in den vorhandenen Rahmen gesetzt«, erklärt Dieter. Die Vorrichtung, an der das Ortsschild montiert war, weist Bohrungen auf, die auch für Tempo-50-Schilder genutzt werden können.

Der Schaden für die Gemeinde ist durchaus beträchtlich: Ein neues, beidseitig bedrucktes Ortsschild kostet etwa 300 Euro. Sobald die neuen Schilder geliefert werden, sollen sie umgehend montiert werden. Laut Dieter sind Ortsschild-Diebstähle in Kusterdingen zwar »nicht häufig«, kommen aber doch immer wieder vor. Er kann sich an Fälle aus den Teilgemeinden Mähringen und Immenhausen aus den vergangenen zehn Jahren erinnern. Aber nicht daran, dass zwei Ortsschilder in so kurzer Zeit verschwunden sind. An einen Serientäter glaubt er dennoch nicht. »Ich gehe davon aus, dass es Zufall war.« (GEA)