Zirkus Charles Knie kommt mit einer Wassershow auf den Tübinger Festplatz

Wasser ist das tragende Element in der neuen Show des Zirkus Charles Knie. Von 23. bis 27. August gastiert er in Tübingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wasser ist das tragende Element in der aktuellen Zirkusshow des Zirkus Charles Knie. Von 23. bis 27. August schlägt der Zirkus seine Zelte auf dem Tübinger Festplatz an der Europastraße auf. »100.000 Liter Emotionen. Wenn das Wasser zur Show wird« heißt das neue Programm, das von über 40 Artisten und Comedians gestaltet wird.

Dazu werden 100.000 Liter Wasser durch 300 Pumpen gepumpt. Zu sehen sind unter anderem die Artisten Devin & Davide. Sie zeigen Flüge an flexiblen Bändern im Widerschein unzähliger Wasserfontainen. Veronika badet in einer Halbwelt aus Wasser, um dann anschließend 15 Meter hoch in die Zirkuskuppel zu fliegen. Laura präsentiert große und kleine Pudel am Zirkusstrand, der Schlangenmensch Lorenzo verbiegt und verdreht sich, die chinesische Truppe »Dezhou Acrobatic Troupe« zeigen ihre Künste am Diabolo, die »Skating Ernestos« beherrschen beeindruckende Tricks auf Rollschuhen. Insgesamt 18 Darbietungen sind zu sehen. Das Showprogramm dauert rund 150 Minuten mit rund 20 Minuten Pause.

Auf dem Tübinger Festplatz wird ein Zirkusszelt aus dem Jahr 2022 aufgebaut, teilt der Zirkus Charles Knie mit. Es hat einen Durchmesser von 38,5 Metern und eine Kuppelhöhe von 13 Metern und bietet Platz für insgesamt 1.400 Sitzplätze. 9.000 Meter Stromleitung muss dafür verlegt werden.

Vorstellungen sind von Samstag, 23. August, bis Mittwoch, 27. August, täglich von 16 bis 20 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr, am Mittwoch nur um 16 Uhr. Tickets zum Preis von 21 bis 46 Euro gibt es online oder telefonisch. (eg)

www.zirkus-charles-knie.de

069 427262655