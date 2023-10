Farbige Fontänen rauschen, sprudeln und schießen 15 Meter in die Höhe, dazwischen Artisten mit atemberaubender Körperbeherrschung. Ein völlig neuartiges Zirkuserlebnis für alle bietet noch bis zum 16. Oktober der Zirkus Charles Knie auf dem Festplatz Bösmannsäcker in Reutlingen.

Beeindruckende Körperbeherrschung vor sprudelnder Kulisse: Der Zirkus Knie geht neue Wege. Foto: Pieth Beeindruckende Körperbeherrschung vor sprudelnder Kulisse: Der Zirkus Knie geht neue Wege. Foto: Pieth

