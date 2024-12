Zahl der Studenten an der Uni Tübingen ist weiterhin auf Höchstniveau

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Universität Tübingen erreicht im laufenden Wintersemester 2024/25 fast den historischen Höchststand eingeschriebener Studierender des vergangenen Wintersemesters. Zum Stichtag Mitte November waren 28.609 Personen immatrikuliert. Der Anteil der Studentinnen an der Gesamtzahl der Studierenden ist um 0,2 Prozent gewachsen und liegt nun bei 59,8 Prozent. Die Zahl der internationalen Studierenden erreichte wieder einen neuen Rekord und lag zum Stichtag bei 4.466 Personen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl steigt damit auf 15,6 Prozent. Die Marke von 15 Prozent war im Wintersemester des Vorjahres erstmals überschritten worden.

»Der hervorragende Ruf als Exzellenzuniversität weckt großes Interesse – gerade auch bei internationalen Studierenden«, sagte Prof. Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann, Rektorin der Universität Tübingen. »Mit Forschung und Lehre auf internationalem Spitzenniveau ziehen wir junge Talente aus ganz Deutschland und dem Ausland an.« Bei den 5.349 neuimmatrikulierten Studierenden ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus von 0,3 Prozent zu verzeichnen. Zum hohen Stand der Neueinschreibungen an der Universität Tübingen trugen vor allem die deutschen Studierenden bei. Das Plus betrug hier gegenüber dem vergangenen Wintersemester 1,3 Prozent. (GEA)