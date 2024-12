Wette verloren: Dieter Thomas Kuhn spielt Mini-Konzert auf dem Tübinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Tübingen hat die Stadtwette gewonnen – und Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn, selbst gebürtiger Unistädter, spielte wie versprochen am Montagabend ein kostenloses Konzert auf dem Tübinger Marktplatz. Mit dabei: Band-Kollege und Gitarrist Philipp Feldtkeller. Vom Balkon des Rathauses aus begeisterten die Musiker eine proppenvolle Altstadt. Kuhn zahlte damit seinen Wetteinatz, ein kleines Konzert zu spielen, sollte genug Geld gespendet werden.

Insgesamt 91.000 Euro – also ein Euro pro Einwohner der Unistadt – wollten Verwaltung, Musiker und Gisela Schneider vom Deutschen Institut für Ärztliche Mission (Difäm) bis zum 15. Dezember sammeln. Mit dem Geld plant das Difäm den Bau einer Klinik in der Demokratischen Republik Kongo, in der Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, behandelt werden können. Bereits zwei Tage vor Ablauf der Frist wurde die magische Zahl geknackt, mittlerweile sind über 115.000 Euro zusammengekommen, wie Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bei einer sehr knappen Ansprache sagte. Die zusätzlichen Spendengelder fließen in die Einrichtung der geplanten Krankenhaus-Station und in die weitere medizinische Versorgung der Patientinnen.

Kein Durchkommen möglich: Der Tübinger Marktplatz war proppenvoll. Foto: Paul Runge

Da niemand bei der Aktion verlieren sollte – denn das haben Wetten normalerweise so an sich – münzten Palmer, Kuhn und Schneider die Idee um: gewinnt der gute Zweck und das Geld kommt zusammen, würde die Unistadt durch das Mini-Konzert des Schlagerstars trotzdem etwas gewinnen. Kuhn hat »verloren« und geliefert – und konnte endlich mal auf dem schönen Tübinger Rathaus-Balkon stehen: »Ohne heiraten zu müssen!«, wie er zur Belustigung des Publikums zum Besten gab. (GEA)