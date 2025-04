Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagnachmittag gegen einen 41-Jährigen. Diesem wird laut Polizei zur Last gelegt, gegen 15 Uhr in der Jakobsgasse seine Hose heruntergezogen und in der Öffentlichkeit onaniert zu haben. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Den Mann erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (pol)