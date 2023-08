Wegen Nachtarbeiten: Strecke der Ammertalbahn gesperrt

Die Ammertalbahn wird in den Nächten gesperrt.

TÜBINGEN. Wegen einer kurzfristigen Inspektion an der Oberleitung wird in den Nächten vom 13. auf den 14. sowie vom 14. auf den 15. August die Strecke der Ammertalbahn von 20.45 bis 1.45 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Die Ersatzbusse halten unterwegs an folgenden Haltestellen: Herrenberg ZOB, Gültstein Kirche, Altingen Bahnhof, Entringen Obere Straße und Hauffstraße, Pfäffingen Bahnhof, Unterjesingen Kreissparkasse und Süd, Tübingen Rheinlandstraße und Tübingen ZOB West (Bahnsteig R). Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind online sowie im DB-Navigator verfügbar. (eg)