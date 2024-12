Was die »chocolART« in Tübingen dieses Jahr zu bieten hat

Ob die »chocolART« auch in diesem Jahr wieder so schön erstrahlen wird? Am Dienstag, 3. Dezember, geht's los.

TÜBINGEN. Liebhaber der süßen Schokoladenwaren haben sich den Termin sicher schon im Kalender angestrichen: Ab Dienstag, 3. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 9. Dezember, findet in der Tübinger Altstadt zum 17. Mal das größte deutsche Schokoladenfestival statt: die »chocolART«. Das diesjährige Motto: »Colors of Latin America« - was sich auch in den zahlreichen Veranstaltungen niederschlägt.

Begrüßung. Zusammen mit Vertretern des Handel- und Gewerbevereins Tübingen eröffnet Oberbürgermeister Boris Palmer am Dienstag, 3. Dezember, um 13 Uhr offiziell das Festival. Die Marktstände und Programmpunkte sind Mittwoch bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag kann der Markt bis 20 Uhr besucht werden.

Klassiker. Rund 80 Marktbeschicker bieten in der kommenden Woche ihre vielfältigen Waren feil. Es wird exklusive Schokoladenprodukte geben, von traditionellen Pralinen bis hin zu exotischen Kreationen, die nur hier erhältlich sind. Besonders im Fokus steht der Kakao aus Lateinamerika, dessen Herkunft und Verarbeitung an vielen Ständen und Stationen genauer beleuchtet wird.

Neuheiten. Neben einer neuen, scharfen Variante der Palmer-Praline und wilden Experimenten mit der gehypten Dubai-Schokolade, werden in diesem Jahr auch ukrainische Schokoladenprodukte aus der Tübinger Partnerstadt Krementchuk vorgestellt und verkauft.

Höhepunkte. Wie Schokolade und Wein zusammenpassen, verraten der Maîre Chocolatier Eberhardt Schell und Sommelier Pietro Tisci am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr im Hotel am Schloss - bei einem ausgefeilten Vier-Gänge-Menü rund um die zwei Genussmittel, begleitet von passenden Weinen. Karten gibt es im Vorverkauf und kosten 99 Euro pro Person.

Einen ungewöhnlichen, lokalen Schokoladengenuss erwartet die Besucher des Hills Burgerclub am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr. Zusammen mit der Silberburg am Markt werden im Kellergewölbe schwäbische Whiskys mit passenden Schokoladen verköstigt, umrundet von einem Schokoladen-Chili-Burger. Der Preis liegt bei 80 Euro pro Person, Karten sind ebenfalls im Vorverkauf erhältlich.

Kakao wie Wein verkosten? Was den europäischen Geschmacksknospen vielleicht ungewohnt erscheinen mag, ist in Lateinamerika schon längst Usus: Die ecuadorianische Kakaoexpertin Raquel Cayapa zeigt Anfängern und bereits erfahreneren Connaisseure, wie der Rohstoff unterschieden, verkostet und schließlich zur bekannten Tübinger Stadtschokolade verarbeitet wird. Der Kurs beginnt am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr im Café Hirsch in der Hirschgasse 9. Teilnahmekarten ab 23,20 Euro sind im Vorverkauf erhältlich.

Konditormeisterin Dorte Schetter präsentiert täglich auf dem Marktplatz die Kunst der Kakaomalerei. Diese Technik, bei der mit Kakaopulver filigrane Muster und Designs auf Schokolade aufgetragen werden, können Marktbesucher zwischen 13 und 15 Uhr und von 16 bis 18 Uhr im Herzen der Altstadt live verfolgen. (GEA/pm)