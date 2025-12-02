Was der Tübinger Weihnachtsmarkt vom 12. bis 14. Dezember bietet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Tübinger Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. Dezember 2025 statt: am Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Über 300 Marktstände schlängeln sich an allen drei Tagen von der Neckargasse über den Marktplatz, Holzmarkt, die Marktgasse, Kornhausstraße, Krumme Brücke, Haaggasse, Lange Gasse, Neue Straße, Metzgergasse, Markt am Nonnenhaus, Nonnengasse, Hafengasse und am Samstag und Sonntag kommen noch die Schmiedtorstraße und der Haagtorplatz dazu.

Angebote für jeden Geschmack

Zum Verkauf stehen unter anderem handgeschnitzte Weihnachtskrippen, Holzarbeiten, Basteleien aus Papier und selbst gefertigter Schmuck. Hinzu kommen Gestricktes, Geschreinertes und Getöpfertes sowie Weihnachtsdekorationen jeglicher Art. Für das leibliche Wohl sorgen wieder rund 70 Vereine und gemeinnützige Organisationen. Der Erlös aus dem Weihnachtsmarkt hilft den Vereinen, ihre Aktivitäten zu finanzieren. Das Angebot reicht von Kinderpunsch, Glühwein und heißer Schokolade über Flammkuchen und Waffeln bis zu Schupfnudeln, wilden Kartoffeln, Langos, vegetarischen Speisen, Roten Würsten und vielem mehr. Für die Getränke kann man die Weihnachtsmarkttassen käuflich erwerben oder selbst eine Tasse mitbringen. Es ist nicht möglich, die Weihnachtsmarkttassen wieder abzugeben.

Konzerte und Programm für die ganze Familie

Am Samstag spielt von 11.30 bis etwa 12.30 Uhr die Hornklasse der Musikschule Tübingen auf dem Marktplatz. Die Platzkonzerte des Tübinger Saxophon-Ensembles finden am Samstag und am Sonntag um 13 Uhr in der Metzgergasse statt. Am Sonntag um 17 Uhr singt der Weingärtner-Liederkranz mit seinem Chor »Prresto« auf dem Marktplatz. Das Kindertheater »Rote Nase« spielt am Sonntag um 14 Uhr und um 16 Uhr das Mitmach-Theaterstück »Der wunderbare Weihnachtsbaum« auf der Event-Bühne am Marktplatz. Auf dem Marktplatz steht ein Kinderkarussell und ein weiteres steht am Nonnenhaus.

Winternachtskino

Am Freitag, 12. Dezember 2025, findet um 19 Uhr auf dem Haagtorplatz das Winternachtskino statt. Gezeigt wird der Klassiker »Die Feuerzangenbowle«. Jahr für Jahr pilgern etwa 2.000 Zuschauer zum Haagtorplatz, um die Komödie aus den Vierzigerjahren zu sehen. In dieser Atmosphäre schmeckt jedem Gast »ein wönziger Schlock« von der original zubereiteten Feuerzangenbowle aus dem 400 Liter fassenden Kessel. Glühwein und Kinderpunsch werden ebenfalls angeboten. Der Eintritt ist frei. Den Film zeigt die Tübinger Firma »Bewegte Bilder«.

Anreise mit dem TüBus

Der TüBus ist zum Weihnachtsmarkt besonders preisgünstig: Das Sondertagesticket für bis zu fünf Personen kostet 10,90 Euro pro Tag. Samstags ist das Busfahren in Tübingen auf allen TüBus-Linien sogar umsonst.

Anpassungen beim Wochenmarkt

Der Wochenmarkt am Freitag endet auf dem Marktplatz bereits um 12.30 Uhr und entfällt auf dem Holzmarkt. Am Samstag findet er zu den üblichen Zeiten bei der Jakobuskirche statt.

Einfahrtsperren

Die Hauptzufahrten zum Veranstaltungsgelände werden mit Durchfahrtssperren vor unbefugten Zufahrten geschützt. Die Sperren sind außerhalb der Marktzeiten geöffnet, sodass Anwohner_innen und der Lieferverkehr ein- und ausfahren können.

