Opferstöcke aus Tübinger Kirche gestohlen und leergeräumt

TÜBINGEN. Zwei Opferstöcke sind aus einer Kirche in der Tübinger Frischlinstraße entwendet worden. In der Zeit von Montag, elf Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, entwendete ein Täter auf noch unbekannte Art und Weise zwei metallene Opferstöcke, die im Vorraum des Gotteshauses auf betonierten Pfeilern montiert waren. Sie konnten auf dem Gelände eines Spielplatzes gegenüber der Kirche aufgefunden werden. Die Opferstöcke waren aufgebrochen und leergeräumt. Über die Höhe des sich darin befindlichen Geldes liegen keine Erkenntnisse vor. Sie wurden zuletzt am Sonntag geleert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um sachdienliche Hinweise. (pol)