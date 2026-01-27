Linienbus streift beim Abbiegen Füßgängerin in Tübinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Tübinger Innenstadt ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Bus und einer Fußgängerin gekommen. Gegen 08.45 Uhr befuhr ein Linienbus die Mühlstraße und wollte an der Kreuzung im Bereich des Lustnauer Tors nach rechts in die Doblerstraße abbiegen. Hierbei übersah der 58-jährige Busfahrer eine querende Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg ordnungsgemäß bei grüner Ampel benutzte.

In der Folge touchierte der Bus die 31-Jährige mit seiner rechten vorderen Front. Die Fußgängerin wurde durch die Kollision mit dem Bus abgewiesen, kam jedoch nicht zum Sturz. Dabei verspürte sie Schmerzen an der linken Körperhälfte. Vorsorglich wurde die zum jetzigen Stand leichtverletzte Frau mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, um ihre Verletzungen untersuchen zu lassen. (pol)