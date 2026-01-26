Kerze im Schrank? Brand in Tübinger Kindergarten während eines Gottesdienstes

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

TÜBINGEN. Zum Brand in einem Schrank sind am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte zu einem Kindergarten in Derendingen ausgerückt. Gegen 14.30 Uhr feierte eine Kirchengemeinde einen Gottesdienst im Kindergarten in der Tübinger Heinlenstraße, als die Rauchmelder anschlugen. Die Besucher bemerkten anschließend Flammen in einem Schrank, die sie noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr selbst löschen konnten.

Der ebenfalls ausgerückte Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um die Gottesdienstteilnehmer. Es wurde ersten Erkenntnissen nach niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.000 Euro. Möglicherweise könnte eine Kerze in dem Schrank den Brand ausgelöst haben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (pol)