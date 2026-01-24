Geparkter Audi im Tübinger Bussardweg in Flammen: 15.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Noch ungeklärt ist die Ursache für einen Fahrzeugbrand, der sich am Freitagabend im Tübinger Bussardweg ereignet hat. Gegen 19.20 Uhr teilten aufmerksame Anwohner mit, dass ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A3 in Flammen steht, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde.

Diese konnte die Flammen löschen, aber nicht mehr verhindern, dass der Pkw vollständig ausbrannte. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)