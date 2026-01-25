Grundlose Attacken auf Frauen in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Für zahlreiche Attacken im Tübinger Stadtgebiet im vergangenen Jahr muss sich derzeit ein 57-jähriger Facharzt vor der zweiten Großen Strafkammer am Landgericht verantworten. Es wird ihm vorgeworfen aufgrund seiner psychischen Erkrankung in sechs voneinander unabhängigen Situationen plötzlich und grundlos ihm unbekannte Frauen mit Schlägen, Tritten beziehungsweise einem Würgegriff attackiert zu haben.

Der erste Vorfall ereignete sich Ende Februar 2025. Eine nun 34-jährige Erzieherin war mit ihrem sechs Monate alten Baby im Kinderwagen auf der Reutlinger Straße, Höhe Depotareal unterwegs, als sie von dem entgegenkommenden Angeklagten einen heftigen Stoß gegen die Schulter bekam. »Es tat weh, aber nicht so sehr. Viel größer war der Schreck. Ich habe den Angriff nicht kommen sehen und der Mann ist einfach weitergegangen. Es kam aus dem Nichts – es gab auch keinen vorherigen Blickkontakt oder sonst was«, schildert die Mutter den Vorfall. Ein Mann in einem vorbeifahrenden Auto hatte die Situation beobachtet. Er stoppte, kümmerte sich kurz um die Frau, verfolgte dann den mutmaßlichen Täter und filmte ihn. »Warum hast Du die Frau geschlagen?«, wollte er wissen – erhielt jedoch keine Antwort. Das Opfer stellte bei der Polizei Strafantrag wegen Körperverletzung.

Opfer fährt nur noch Auto

Knapp sechs Wochen später, Mitte April, schlug der Angeklagte laut Anklageschrift erneut zu. Diesmal traf es eine 21-jährige Immobilienkauffrau am Busbahnhof Europaplatz. Die junge Frau aus Horb berichtete, dass sie oft mit dem Zug nach Tübingen und dann mit dem Bus zu ihrem Arbeitsplatz fuhr. Gegen acht Uhr morgens passierte es dann: »Ich war am Handy und plötzlich kam da dieser Mann zu mir, ganz nah und ohne jeglichen Abstand und fragte: Was guckst Du denn so blöd? Dann gab er mir aus dem Nichts eine Backpfeife und ist einfach weggegangen.« Das Erlebte wirkte nach, während der Aussage flossen Tränen: »Ich habe doch gar nichts gemacht und er schlägt mich einfach«. Dies sei nun der Grund, warum sie nur noch mit dem Auto fahre: »Da habe ich meine Ruhe.« Aus den Besucherrängen im Landgericht meldete sich dann auch die Mutter der jungen Frau an den Angeklagten: »Schauen Sie, dass Sie ihr Leben in den Griff bekommen und nicht Kinder auf der Straße schlagen!«

Passanten begleiteten das geschockte Opfer zur Bundespolizeistelle am Europaplatz. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte der Angeklagte beim Hauptbahnhof gestellt werden. Der als Zeuge geladene Beamte gab vor Gericht an, dass der 57-Jährige »eher ungepflegt und irgendwie abwesend« gewirkt hätte. »Ich hatte den Eindruck, dass er schon alles versteht, was ich ihm gesagt habe – aber er hat irgendwie durch mich hindurch geblickt.« Ein Alkoholtest verlief negativ, der Mann durfte wieder gehen.

Im Gerichtssaal Die Richter Dr. Christoph Kalkschmid, Stefan Pfaff, Manfred Große. Erste Staatsanwältin: Michaela Nörr. Verteidigerin: Monika Morlok. Schöffen: Heidi Koslowski und Jörg Krauß. Psychologischer Sachverständiger: Professor Dr. Thomas Ethofer. (uhl)

Nur knapp drei Wochen vergingen bis zum nächsten Vorfall. Eine 24-jährige Optikerin lief in der Mittagspause die Neckargasse entlang und war gerade dabei, eine Sprachnachricht in ihr Mobiltelefon zu sprechen, als sie plötzlich einen Schlag gegen den Halsbereich bekam. Sie taumelte zur Seite und das Handy fiel zu Boden. Auch hier lief der Angeklagte weiter, als ob nichts geschehen wäre. Auch in diesem Fall war das Opfer unter Schock. Zwei Studentinnen, die den Vorfall aus den Augenwinkeln mitbekommen hatten, stützen die Geschlagene und brachten sie zum Arbeitsplatz. Ein Mann versuchte den mutmaßlichen Täter zu verfolgen, konnte ihn aber nicht mehr lokalisieren. Alle drei Frauen gaben vor Gericht an, dass der Mann »abwesend«, »wie unter Drogen« und »nicht klar« gewirkt habe. Außerdem soll er etwas vor sich hingemurmelt haben, was aber niemand verstanden hatte.

Zu den jeweiligen Vorfällen machte der Angeklagte Angaben: »Ich entschuldige mich dafür, ich kann mir nicht erklären, wie es dazu kam – ich distanziere mich von meinem Verhalten. Mir ging es damals sehr schlecht«. Die Verhandlung wird am Montag, 2. Februar fortgesetzt. (GEA)