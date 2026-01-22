Fußgängerin in Tübingen von Auto erfasst: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW am Donnerstagmorgen in Tübingen, teilte die Polizei mit. Um kurz nach sechs Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Atego die Gmelinstraße und bog in den Röntgenweg ein. Dabei übersah er eine 45-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte und erfasste diese. Die Frau zog sich dadurch leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)