Rohrbruch in Tübingen: Große Wassermengen fließen auf die Österbergstraße

In der Tübinger Österbergstraße hat es in der Nacht auf Dienstag eine Rohrburch gegeben, der die Straße teilweise unter Wasser setzte. Mittlerweile ist die Wasserversorgung wieder hergestellt. Auch die Straße ist geflickt.

TÜBINGEN. In der Tübinger Österbergstraße auf Höhe des Lustnauer Tors ist am Montagabend ein Rohr gebrochen. Gegen 22:30 Uhr waren aus einem rund fünf Meter langen Riss in der Wasserleitung große Wassermengen auf die Straße getreten. Die Stadtwerke Tübingen (swt) sicherten den Schaden bis 24 Uhr provisorisch, um weitere Schäden in der Umgebung zu vermeiden, und tauschten das betroffene Rohrstück am Dienstagmorgen vollständig aust. Seit 8 Uhr am Dienstagmorgen läuft die Wasserversorgung in der Österbergstraße wieder uneingeschränkt. Im restlichen Netz waren teilweise Druckabfälle aufgetreten, die die Stadtwerke bis Mitternacht wieder auf Normalniveau stabilisierten.

Mögliche Ursachen des Rohrbruchs

Die Ursache liegt vermutlich in einer Materialermüdung der Graugussleitung aus dem Jahr 1967. Die aktuelle Witterung mit Frost und die damit verbundenen Bodenbewegungen haben den Defekt möglicherweise zusätzlich begünstigt. Solche alten Leitungen seien anfällig für Risse, wenn Bodenveränderungen Druck ausüben, so die Stadtwerke Tübingen.

Der Rohrbruch beschädigte auch die Straßenoberfläche. Wegen einer bestehenden Straßensperrung können Anwohner im hinteren Bereich derzeit nicht mit dem Auto ausfahren. Die Stadtwerke füllten die Löcher im Laufe des Dienstags mit Schotter auf, um die Durchfahrt freizugeben. Die endgültige Wiederherstellung des Belags erfolgt bei günstigerem Wetter. (GEA)