Bürgerinitiative gegen geplanten Tübinger Windpark

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In Weilheim geht die Angst um. Vor allem die Sorge, dass es mit der Ruhe im Ort bald vorbei sein könnte, hat viele Bürger alarmiert. Die Stadtwerke Tübingen planen einen Windpark mit insgesamt 13 Anlagen in der Nähe des Tübinger Ortsteils. Als im vergangenen Jahr die Pläne publik wurden, gründete sich die Bürgerinitiative »Rettet den Rammert«. In einem offenen Brief haben sie sich an die Tübinger Stadtwerke, die Stadtverwaltung und den Regionalverband gewandt. Unterzeichnet wurde das Schreiben von über 1.000 Menschen aus den angrenzenden Gemeinden.

»Wir haben Angst davor, im eigenen Haus nicht mehr schlafen zu können«

Die Initiative hat für ihre Argumentation umfangreich recherchiert und ein mehrseitiges Schreiben verfasst. Die Hauptkritikpunkte: Von den 13 Anlagen könnte eine deutliche Lärmbelastung für die Anwohner ausgehen. Georg Kessler und Thomas Reiber von der Initiative verweisen dabei auf die Erfahrungen in Baiereck im Landkreis Göppingen. Zwei Anlagen wurden dort installiert. Seitdem klagen die Anwohner über Brummgeräusche. Auch der Austausch der Getriebe hat die Beschwerden nicht verstummen lasse. Ähnliches fürchten die Weilheimer nun auf sich zukommen. Nur noch wesentlich lauter. Konflikte wie in Baiereck seien vorprogrammiert, schreiben sie in ihrem offenen Brief. »Wir haben Angst davor, im eigenen Haus nicht mehr schlafen zu können«, beschreibt es Kessler.

Der befürchtete Lärm ist aber nur eine Sorge, die die Anwohner umtreibt. Der Rammert sei ein »wertvolles Refugium streng geschützter Arten«, so Andreas Wöhrmann vom Naturschutzbund Tübingen. Ähnlich argumentieren auch die beiden Naturschutzverbände Bund für Umwelt- und Naturschutz und der Landesnaturschutzverband. Zusammen haben sie eine gemeinsame Stellungnahme zum Rammert erarbeitet: Der Wald sei nicht nur ein wertvoller Naherholungsraum, »sondern auch essentiell für die Frisch- und Kaltluftversorgung der Stadt Tübingen«. Der Windpark beeinträchtige sensible Lebensräume von streng geschützten Fledermausarten wie der Gelbbauchunke, des Feuersalamanders, der Haselmaus und des Hirschkäfers. Darüber hinaus sei der Rammert Heimat zahlreicher Vogelarten wie Milan, Wespenbussard, Baumfalke, Schwarzspecht und Schwarzstorch.

Als weiteres Argument gegen den Standort Rammert führt die Bürgerinitiative die vergleichsweise geringe Windausbeute an. In der Liste der Standorte, über die der Regionalverband jetzt entscheidet, rangiert der Rammert was die Windhöffigkeit angeht auf der vorletzten Stelle. Gerechnet wird mit einem Windpotential von 215 Watt pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Der beste Standort in der Region wird mit 315 Watt pro Quadratmeter angegeben. Gleichzeitig sei der Rammert, so die Bürgerinitiative weiter, der Standort mit dem größten Konfliktpotential. Allein das spreche gegen einen »kosteneffizienten Windpark«.

Am liebsten wäre es den Initiatoren, wenn der Rammert komplett aus der Liste herausgenommen würde. »In der Region Neckar-Alb gibt es viele Flächen, die objektiv wesentlich besser für die Windkraftnutzung geeignet sind«, so das Schreiben. Auch ohne den Tübinger Windpark sei das vom Land gesteckte Ziel von 1,8 Prozent Fläche für Windenergie zu erreichen. Kessler und Reiber können nicht verstehen, dass sich der Regionalverband dazu entschieden hat, jeden Bereich der Region in die Verantwortung zu nehmen. Es liege schließlich in der Natur der Sache, dass nicht jede Stadt und Gemeinde den gleichen Flächenbeitrag leisten könne, sagen die beiden Weilheimer.

»Vier Windkraftanlagen auf dem Rammert - damit hätten die wenigsten Stress«

Alle Windparks der Region also auf die Alb? Zumindest auf geeignetere Flächen, beantworten Kessler und Reiber diese Frage. Denn eigentlich stehen sie den erneuerbaren Energien durchaus wohlwollend gegenüber. Der Minderung des globalen CO 2 -Ausstoßes wäre ihrer Ansicht mehr geholfen, »wenn dies auf Flächen umgesetzt wird, die dafür am besten geeignet sind und der Rammert als Klimaschutzwald erhalten bleibt«, ist in dem offenen Brief dazu zu lesen. Komplett verschließen wollen sich die beiden Weilheimer den Windrädern nicht. »Vier Anlagen - damit hätten die wenigsten Stress«, sagt Kessler.

Am 24. Februar wird es einen Infoabend zum geplanten Windpark in Weilheim geben. Zu spät, finden Kessler und Reiber. »Wir denken, dass es bis dahin entschieden ist.« Überhaupt fühlen sich die Bürgerinitiativler beim gesamten Planungsprozess nicht gehört. Die bisherigen Infoveranstaltungen seien weniger eine Beteiligung als »Frontalunterricht« gewesen, kritisiert Reiber. (GEA)