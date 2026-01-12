Tübinger Forscher: So hilft Yoga bei Stress

Allein oder in der Gruppe: Regelmäßiges Yoga-Training ist der Gesundheit förderlich. Beginnen kann man damit in jedem Alter.

TÜBINGEN. Professor Dr. Holger Cramer ist zu seinem beruflichen Schwerpunkt über die eigene Erfahrung gekommen: Im Studium litt er regelmäßig unter Schmerzen im Nacken und oberen Rücken. Aus Neugier habe er einen Yogakurs besucht, erzählt der Wissenschaftler. Mit erstaunlichen Folgen: Nachdem er regelmäßig Yoga praktizierte, waren die Nackenschmerzen komplett verschwunden. Das hat den Wissenschaftler animiert, die Wirksamkeit von Yoga zum Thema seiner Doktorarbeit zu machen. Heute forscht er und sein Team an der Uniklinik Tübingen über komplementärmedizinische Verfahren am Institut für Allgemeinmedizin und leitet das Robert Bosch Centrum für Integrative Medizin und Gesundheit in Stuttgart. Ein Schwerpunkt ist nach wie vor die gesundheitliche Wirkung von Yoga.

- Was genau ist Yoga? Eine Sportart, ein Lebensstil oder eine Religion oder alles zusammen?

»Yoga kann grundsätzlich all das sein«, sagt Cramer. Im Westen werde es aber in aller Regel weltanschaulich neutral praktiziert. Dabei geht es nicht nur um Sport, sondern vor allem auch um spezifische Atemtechniken, Entspannung und Meditation. Wichtig sei vor allem die starke Konzentration, mit der die Übungen be-trieben werden, sagt Cramer. Das unterscheidet Yoga deutlich von anderen Sportarten. Musikalische Begleitung wie sie etwa bei Fitnesstrainings üblich ist, gibt es also nicht.

- Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Cramer untersucht an der Uniklinik Tübingen und dem Bosch Health Campus Stuttgart die gesundheitliche Wirkung von Yoga. Was waren die bisherigen Ergebnisse?

Yoga hilft bei chronischen Schmerzen im unteren Rücken, Nacken oder bei Rheuma. Es hat auch positive Auswirkungen bei Stress und Depression. Das konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden. Auch in der begleitenden Krebstherapie ist es wirksam. Die Betonung liege dabei aber auf dem Wort »begleitend«, sagt der Psychologe. Es gehe in erster Linie um Angst, Depressionen oder Schlafstörungen, die Folge einer Krebstherapie sein können. Die Forschungen haben auch gezeigt, dass eine Fatigue, also eine abnorm starke Erschöpfung nach einer Krebstherapie, am wirksamsten mit Yoga behandelt werden kann. Für Cramer ist die Technik dennoch kein Allheilmittel. »Aber es gibt viele Bereiche, in denen Yoga unterstützen kann«, sagt der Wissenschaftler. Und deshalb sei es durchaus eine Methode, die man Patienten künftig anbieten könne. Nachgewiesen sei auch, dass damit Kosten im Gesundheitssystem eingespart werden können.

- Wie erforscht man die gesundheit-liche Wirkung von Yoga?

Grundsätzlich nicht anders als andere medizinische Methoden auch: in sogenannten randomisierten Studien. Das heißt, Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip Gruppen zugeordnet. Die eine Gruppe bekommt eine Routinebehandlung, die andere praktiziert Yoga. Gegen Placebos, wie bei Medikamentenstudien, kann im Falle von Yoga nicht getestet werden, weil es kein Placebo gibt. Für die Untersuchung, ob Yoga gegen Stress hilft, haben die Wissenschaftler 13 randomisierte, kontrollierte Studien mit über 1.000 Teilnehmenden ausgewertet. Das Ergebnis: Yoga kann kurzfristig Stress reduzieren.

- Es gibt viele Stilrichtungen des Yogas. Welche Art ist die wirksamste?

Für eine gesundheitliche Wirkung ist die Stilrichtung nicht entscheidend, sagt Cramer. Auch seine Arbeitsgruppe arbeitet mit verschiedenen Yogalehrern zusammen. Jede Lehrkraft setze dabei immer einen anderen Akzent. »Manche arbeiten mehr auf der mentalen, andere mehr auf der körperlichen Ebene.« Letztendlich liegt es an jedem Einzelnen, zu entscheiden, welcher Stil am besten zu einem passt.

- Kann man mit Yoga in jedem Alter beginnen?

Auf jeden Fall. Es gibt keine Altersbeschränkungen. Die Methode könne stark an die jeweils Übenden angepasst werden, sagt Cramer. Man müsse nicht jung, sportlich und sehr gelenkig sein, wie manche Yogaübungen suggerieren. »Es geht nicht darum, Haltungen perfekt umzusetzen«, sagt der Psychologe. Geübt werden könne auch ausschließlich im Sitzen. Das betrifft insbesondere ältere oder arthrosekranke Menschen. Atemübungen und Meditation gelingen ebenfalls ohne besondere Gelenkigkeit.

- Was muss ich beachten, wenn ich Yoga betreiben will? Reicht es, ein passendes Video im Internet zu schauen?

Zu Beginn reicht ein Video auf einem Smartphone nicht aus. »Beim Erlernen braucht man ein Korrektiv«, so Cramer, sonst sei das Verletzungsrisiko zu groß. Es muss also eine Lehrkraft kontrollieren, ob die Übungen richtig durchgeführt werden. Das könne zwar durchaus auch online geschehen, dann müsse es aber gut gemacht werden. Am besten also, man versucht es bei einer niedergelassenen Yogaschule. Wichtig sei es dabei, auf die Qualifikation der Lehrkräfte zu achten. »Eine gute Ausbildung ist das Wichtigste«, so Cramer. Die Berufsverbände bieten dafür gute Standards. Wer Yoga erlernt hat, kann anschließend durchaus auf gute Apps und Bücher zurückgreifen.

- Wie häufig muss Yoga geübt werden, damit es eine heilsame Wirkung zeigt?

Die Häufigkeit ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist es, konstant dabei zu bleiben. Das haben die wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt. Ein wöchentliches Training kann also durchaus ausreichen, sofern man es regelmäßig betreibt. Für die gesundheitliche Wirkung spielt es auch keine Rolle, ob man Yoga alleine mit einem Lehrer oder in einer Gruppe betreibt.

- Wann ist Yoga eigentlich entstanden, und wie beliebt ist es heute?

Die ältesten Zeugnisse sind mehrere tausend Jahre alt. Entstanden ist Yoga in der Indusregion im heutigen Pakistan. Das ursprüngliche Yoga habe allerdings nur wenig mit der aktuell betriebenen Form zu tun, erzählt Cramer. Es war ursprünglich ein spiritueller Weg auf der Suche nach Erleuchtung. Nach wie vor ist es ein wichtiger Teil der traditionellen indischen Medizin. Jeder Dritte habe in Indien schon einmal Yoga praktiziert, weiß Cramer. Die Zahlen in der westlichen Welt sind zwar bei Weitem nicht so hoch, aber auch hier ist Yoga beliebt. Rund 15 Prozent der Menschen in Deutschland haben schon einmal Yoga betrieben, 17 Prozent sind es in den USA.

- Woran wird derzeit in Sachen Yoga geforscht?

Aktuell läuft eine Studie zur Wirksamkeit bei Post-Covid. Bisher liegen aber noch keine Ergebnisse vor. Am Start sind zwei weitere Studien: In Stuttgart soll untersucht werden, ob Yoga bei dem chronischen Schmerzsyndrom Fibromyalgie wirkt. In Tübingen konzentrieren sich die Forscher auf Menschen ab 60 Jahren mit leichten kognitiven Einschränkungen. (GEA)