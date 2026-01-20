Bei Unfall in Tübingen: Radler landet auf Windschutzscheibe

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto ist es am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich Gmelinstraße / Calwerstraße gekommen. Gegen 14.10 Uhr stoppte ein 44-jähriger Skoda-Lenker an der dortigen Haltelinie seinen Wagen zunächst, um anschließend nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen bergabwärts fahrenden Radler im Alter von 22 Jahren, der beim anschließenden Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe des Pkw aufgeladen wurde. Der junge Mann wurde zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen in eine Klinik gebracht. (pol)