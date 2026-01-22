Nach Arbeitsunfall: Rettungseinsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr,in Tübingen geführt. Das berichtet die Polizei. Ein 52-jähriger Arbeiter war im vierten Obergeschoss eines Gebäudes in der Neckargasse mit dem Anbringen einer Deckenplatte beschäftigt, wobei er von einer etwa 50 Zentimeter hohen Trittleiter stürzte. Dabei fiel er so unglücklich, dass er sich verletzte und mittels einer Drehleiter aus dem Gebäude transportiert werden musste, bevor er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Da das Feuerwehrfahrzeug hierzu auf der Neckarbrücke platziert werden musste, wurde der Verkehr vor Ort durch Polizeibeamte geregelt.