Vollsperrung der Tübinger Neckarbrücke: Probebelag muss ausgebessert werden

TÜBINGEN. Anfang September wurde auf der Neckarbrücke ein Probebelag aus einer hohlraumreichen Asphalttragschicht mit nachträglicher Verfüllung durch Epoxidharz (kurz HANV-Bauweise) aufgebracht. Der neue Belag wurde mit Splitt überzogen. Nachbesserungsarbeiten sind nötig, die eine Vollsperrung stadteinwärts notwendig machen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

»Leider zeigen sich an einigen Stellen der Oberfläche Bereiche, in denen der Splitt nicht wie gewünscht an allen Stellen haften blieb. Das wurde jetzt sichtbar, nachdem der Splitt nach und nach herausgefahren wurde. Aus diesem Grund müssen wir nachbessern, damit wir später ein aussagekräftiges Ergebnis haben, ob diese besondere Art von Belag sich besser eignet für die hohen Belastungen auf der Brücke«, sagt Projektleiter Timo Götting von der städtischen Fachabteilung Brücken.

Die Nachbesserungsarbeiten finden bei guter Witterung am Montag, 28. Oktober, und Dienstag, 29. Oktober, statt. Für die Arbeiten wird die Richtungsfahrbahn stadteinwärts am Montag und Dienstag voll gesperrt. Fußgänger können die Neckarbrücke auf dem gegenüberliegenden Gehweg passieren. Der Radweg ist stadteinwärts und stadtauswärts frei. Autos müssen der örtlichen Umleitung folgen. Die Gartenstraße ist über Lustnau erreichbar. Der Busverkehr wird ab dem Hauptbahnhof stadteinwärts über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Es wird gebeten, die ausgehängten Fahrpläne zu beachten. Stadtauswärts verkehrt der TüBus regulär. Voraussichtlich ab Mittwoch steht die Brücke wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Die Ausbesserungsarbeiten können nur bei trockener Witterung durchgeführt werden, weshalb es sein kann, dass sich die Arbeiten kurzfristig verschieben. (pm)