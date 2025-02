Vereine im Kreis Tübingen erhalten mehr Geld fürs Altpapiersammeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Gute Nachrichten für Vereine, die im vergangenen Jahr im Kreis Tübingen Altpapierbündel gesammelt haben: Wie der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen hat, erhalten die Vereine für das vergangene Jahr eine Ergänzungszahlung von 36 Euro pro abgegebener Tonne Altpapier zusätzlich zu ihrer Vergütung von pauschalen 49 Euro – also insgesamt 85 Euro netto pro Tonne. »Das ist sicher erfreulich, aber wir stellen fest, dass viele Vereine aufgrund der hohen Mietkosten für Pressfahrzeuge nicht mehr in der Lage sind, die Sammlungen durchzuführen«, sagte Landrat Joachim Walter vor dem Kreisrat.

»Die Mieten sind für Pressfahrzeuge zu hoch«

Ein Fakt, den Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß mit Zahlen hinterlegte: »Früher waren’s noch knapp 750 Euro, jetzt ist man bei nahezu 1.000 Euro für die Miete.« Sibylle Kiefer, Leiterin der Abfallwirtschaftsbetriebe des Landkreises Tübingen, hatte dafür eine Erklärung: »Auch für die Müllabfuhr ist es schwer, Fachkräfte zu kriegen.«

Zur knappen Personaldecke komme verstärkend hinzu, dass samstags – also dann, wenn die Vereine sammeln – hin und wieder nachgefahren werden müsse. Das treibe den Preis weiter hoch. Die Grünen-Kreisrätin Stefanie Hähnlein warf ein, ob man bezüglich der Kostendeckung für die Vereine nicht die Grundpauschale höher ansetzen könne. Der Idee musste Walter allerdings eine Absage erteilen: »Uns sind die Hände gebunden.« Die Altpapierpreise sind indexgebunden, die Höhe der Ergänzungszahlung für die Vereine ergibt sich aus dem positiven Restbetrag, der nach Abzug der entstandenen Sammelkosten von den Erlösen verbleibt. Insgesamt zahlt der Kreis rund 82.000 Euro an die Vereine aus. 2023 gab’s kein Geld obendrauf, im Jahr davor waren es noch 100 Euro pro Tonne extra. (pru)