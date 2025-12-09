Uni Tübingen: Zahl ausländischer Studenten erreicht Höchststand

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im laufenden Wintersemester 2025/2026 sind an der Uni Tübingen insgesamt rund 28.000 Studierende eingeschrieben, wie die Univerwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Damit sank die Studierendenzahl um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unverändert hoch bleibt allerdings der Anteil der Studentinnen mit 59,8 Prozent. Einen erneuten Höchststand erreichte die Zahl der internationalen Studierenden: Zum Stichtag lag sie bei fast 4.500 Personen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl steigt damit erstmals auf 16 Prozent.

Demografie ist zu spüren

»Die Universität Tübingen ist bei den Studierenden und Studieninteressierten sehr beliebt. Allerdings ist der demografische Wandel auch hier spürbar. Mit Tradition, zukunftsgerichteter Exzellenz und einem lebendigen Campus haben wir jedoch allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken«, sagt Professorin Karla Pollmann, Rektorin der Uni Tübingen. »Wer nach Tübingen kommt, wird Teil einer der renommiertesten Forschungsuniversitäten weltweit. Dass dieser Ruf auch in anderen Ländern ankommt, zeigt die wachsende Zahl internationaler Studierender.«

Bei den 5.300 frisch eingeschriebenen Studierenden ist ein leichtes Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Innerhalb dieser Gruppe sank zwar die Zahl der neuimmatrikulierten Studierenden mit deutscher Staatsangehörigkeit um 3,2 Prozent, allerdings stieg der Anteil ausländischer Studierenden um 5,7 Prozent auf insgesamt rund 1.300 Personen an.

Den Studierenden stehen an der Uni Tübingen insgesamt mehr als 200 Studiengänge zur Verfügung. Für Lehre und Forschung arbeiten in den Hörsälen, Laboren und Bibliotheken insgesamt rund 5.600 Wissenschaftler. (pm)