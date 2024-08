Tischtennisplatten und Basketballkorb am Tübinger Busbahnhof installiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Mittagspause ein paar Körbe werfen oder am Abend eine Partie Tischtennis spielen? Das geht jetzt an einem fest installierten Basketballkorb und an drei Tischtennisplatten auf der Fläche des alten Omnibusbahnhofs (ZOB) am Tübinger Europaplatz.

Wer auf den nächsten Zug wartet oder in Ruhe ein Buch lesen möchte, kann Platz nehmen auf einer Bank unter dem wachsenden Hopfenhain.

Die Fläche des alten ZOB dient derzeit als »Stadtlabor«: Eine Projektgruppe aus Anliegern, Institutionen wie dem Handel- und Gewerbeverein und Vertretungen des Jugendgemeinderats und des Seniorenrats hat zusammen mit dem Stuttgarter Büro Umschichten und der BHM Planungsgesellschaft die Übergangsnutzung entwickelt und umgesetzt.

Zudem zeigt das Stadtmuseum anlässlich des 125-jährigen Geburtstages der Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger auf großen Bannern deren Werke. Wie die rund 500 Quadratmeter große Fläche endgültig genutzt wird, entscheidet der Gemeinderat. (eg)

www.tuebingen.de/europaplatz