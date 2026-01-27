Termin steht jetzt fest: OB-Wahl im Juli in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Im Dezember schon hat Michael Bulander für klare Verhältnisse gesorgt und angekündigt, dass er für eine dritte Amtszeit kandidieren werde. Seine zweite läuft Ende September ab, eine Wahl wird also notwendig. Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt den 5. Juli als Termin für den ersten Wahlgang festgelegt. Es ist nach den Vorgaben der Gemeindeordnung der frühest mögliche Zeitpunkt. Eine Stichwahl wäre zwei Wochen später am 19.Juli.

Am Freitag, 24. April, soll die Stelle im Staatsanzeiger und auf der Homepage der Stadt ausgeschrieben werden. Am Tag darauf beginnt die Bewerbungsfrist, die am Montag, 8. Juni, um 18 Uhr endet. Für Donnerstag, 25. Juni, ist eine öffentliche Vorstellung der Bewerber geplant. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums.

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist Baubürgermeister Martin Gönner. Seine Stellvertreter sind Heidrun Bernhard und Klaus Preisendanz. Die Fraktionen haben folgende Ausschussmitglieder benannt: Wilfried Kuppler (FWV), Christian Seidel (CDU), Sabine Hoppe-Reiber (SPD), Katharina Matheis (Grüne) und Claudia Jochen (LiSt). Ihre Stellvertreter sind Elke Schelling (FWV), Jochen Schelling (CDU), Elke Milz (SPD), Julia Terbrack (Grüne) und Kai Buckenmaier (LiSt). (GEA)