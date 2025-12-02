Der Mössinger OB Bulander tritt wieder an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Es hörte sich nicht nur gut an. »Die Zeiten haben sich geändert. Die Ressourcen sind nicht mehr vorhanden, wir werden uns nicht mehr alles leisten können. Der Ton wird rauer, die nächsten Jahre werden nicht einfacher«, erklärte der Mössinger OB Michael Bulander am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag. Um dann zu verkünden: »In diesen Zeiten brauchen die Menschen Kontinuität. Ich werde deshalb im Sommer erneut kandidieren.« Was vom Gemeinderat mit Beifall aufgenommen wurde.

Im September nächsten Jahres endet die zweite Amtszeit von Michael Bulander als OB in Mössingen. Vor den Sommerferien wird also gewählt, und ein Kandidat steht damit schon fest. Denn allen Widrigkeiten zum Trotz: »Das Amt des Bürgermeisters ist für mich das schönste Amt.«

»Ein tolles Team«

Bis auf ganz wenige Ausnahmen sei er jeden Tag gern ins Rathaus gegangen. »Wenn man dann gute Mitarbeiter hat, ein tolles Team, dann ist es nahezu perfekt.« Die vergangenen 15 Jahre seien für ihn eine sehr gute Zeit gewesen, während der er mit Herzblut im Einsatz gewesen sei. »Wir haben viel bewegt und gestaltet und wir haben die Stadt ein gutes Stück vorangebracht«, erklärte Bulander auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten. »Und wenn die Bürger mit zum dritten Mal einen Vertrauensvorschuss gewähren, möchte ich gern mit ihnen die Stadt weiter voranbringen. Mössingen hat enorme Perspektiven und großes Potenzial.« (GEA)