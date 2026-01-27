Windpark im Steinlachtal: Einstimmig für Schöller SI

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN/GOMARINGEN. Es gebe Gemeinden, räumte OB Michael Bulander ein, die seien schon weiter, schon im Genehmigungsverfahren. So weit ist Mössingen noch lange nicht. Aber bald wahrscheinlich einen wesentlichen Schritt weiter bei dem Vorhaben, gemeinsam mit Gomaringen und Nehren im Bereich Firstberg einen Windpark einzurichten. Sowohl der Mössinger Gemeinderat als auch der Öschinger Ortschaftsrat billigten einstimmig den Vorschlag, mit dieser Aufgabe die Reutlinger Schöller SI Erneuerbare GmbH zu betrauen. Auch im Gomaringer Gemeinderat, der ebenfalls am Montagabend darüber entschied, gab es keinen Widerspruch. Jetzt steht nur noch die Entscheidung in Nehren aus.

Obwohl immer wieder die Behauptung kursiert, dass es hier im Gebiet mit der offiziellen Bezeichnung RT-TÜ 02 zu wenig Wind gibt, hatten sich sechs potenzielle Betreiber beworben. Für das Auswahlverfahren hatten die Gemeinden eine »interkommunale Vergabegruppe« gebildet, die auch die Kriterien festgelegt hatte. Unterstützt wird die Gruppe durch die Kommunalberatung endura kommunalGmbH aus Freiburg. Vier der sechs Bewerber durften sich im Januar in der Vergabegruppe präsentieren. Am Ende war das Votum ziemlich eindeutig: Bei einer Enthaltung erhielt das Reutlinger Familienunternehmen, das unter anderem seit Oktober 2025 den Windpark bei Magolsheim betreibt, den Zuschlag

Gutes Beteiligungskonzept

»Sehr seriös und regional verankert«, charakterisierte Baubürgermeister Martin Gönner das Unternehmen. Nach verschiedenen Kriterien wie Technik, Waldschonung, Wirtschaftlichkeit, Pacht und Beteiligungsmöglichkeiten kamen die Reutlinger den Vorstellungen der drei Gemeinden am nächsten. Die Region verpflichtet, ein Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen, ein gutes Pachtangebot, ein Beteiligungskonzept, das den Einstieg von Kommunen, Genossenschaften und Bürgern zulässt, sowie die Berücksichtigung kommunaler Belange - vieles spricht aus Sicht der Kommunen für Schöller.

»Aber warum das Familienunternehmen? Gab es keine Genossenschaften oder Stadtwerke unter den Bewerbern?«, wollte Claudia Jochen (LiSt) wissen. Gab es schon, antwortete OB Michael Bulander: »Ich kann öffentlich keine Namen nennen, aber man hat sich aus guten Gründen für das Familienunternehmen entschieden. Das Konzept bietet aber die Möglichkeit, dass sich Genossenschaften oder Bürger beteiligen können.« Für Wilfried Kuppler (FWV) stellte sich noch die Frage, ob die Windverhältnisse von einer neutralen Institution geprüft worden seien oder ob Schöller das selbst machen müsse und sich dann eventuell zurückziehen könne. Das, räumte Bulander ein, sei mögich. Es gebe Karten zu den Windverhältnissen, aber konkrete Messungen müsse das Unternehmen selbst vornehmen. »Dann entscheidet der Projektentwickler, ob er das macht oder nicht.«

»Beispielhafter Prozess«

Ein großes Lob für die gesamte Vorgehensweise sprach Julia Terbrack (Grüne) aus, die Mitglied in der Vergabegruppe ist: »Ich empfand das als beispielhaften kommunalen Vergabeprozess. Es war kein leichtes, aber doch eindeutiges Verfahren in einer guten Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen.« Ein Lob, das vom OB dankbar aufgenommen wurde: »Das ist das, was wir brauchen.« (GEA)