Probleme beim Sanierungsstau in Mössingen

Der Radweg (links) in der Unterführung am Rathaus ist zu schmal. Verbesserungen aber wären nur zu Lasten der Fußgänger möglich, und dafür gab es keine Mehrheit im Gemeinderat.

MÖSSINGEN. Es ist nicht zu übersehen: Die Unterführung am Mössinger Bahnhof ist nicht gerade benutzerfreundlich. Eng wird es vor allem, wenn sich Radler auf der ihnen zugedachten Spur, die über einen Bordstein vom Gehweg abgesetzt ist, begegnen. In Zusammenarbeit mit der Fahrradinitiative Critical Mass beantragte deshalb die LiSt-Fraktion, dass die Stadtverwaltung prüft, ob der Bordstein abgefräst oder der Fahrbahnbelag auf die Höhe des Gehwegs angehoben werden kann. Verbesserungen dort wünschten sich auch die Grünen. »Wenn man als Radfahrer mit Anhänger kommt, kommt man nicht mehr aneinander vorbei«, bemängelte Katharina Matheis. »Dann muss man über den Bordstein ausweichen.« Was nicht ungefährlich ist.

Das Problem sieht auch Baubürgermeister Martin Gönner. »Sowohl der Rad- als auch der Gehweg haben die heute vorgeschriebene Mindestbreite nicht«, räumte er ein. Veränderungen könne die Stadt allein aber nicht vornehmen. Sie habe das zwar beantragt, aber das sei von allen Beteiligten, etwa der Verkehrsbehörde des Landkreises, abgelehnt worden. Mit einer, wie Gönner findet, nachvollziehbaren Begründung: »Wenn man den Radweg verbreitert, benachteiligt man die Fußgänger. Und wenn es keine mechanische Trennung mehr durch den Bordstein gibt, schafft man zusätzliche Gefahren.« Zudem habe es laut Polizei dort in den vergangenen Jahren keinen Unfall gegeben. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Substanzverlust eingrenzen

Mehr Geld für kleine Verbesserungen im Verkehr beantragten auch die SPD und die Grünen. 375.000 Euro zusätzlich wollte die SPD in den Haushalt einstellen für den Unterhalt von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen sowie Brücken. »Wir reden immer von Sanierungsstau. Da wollen wir wenigstens mit kleinen Maßnahmen den Substanzverlust eingrenzen«, begründete Arno Valin den Antrag, der allerdings mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde.

Nicht anders erging es den Grünen, die einen mit 200.000 Euro gefüllten »Soforttopf« für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger wollten. Beispiele wären aus ihrer Sicht neben der Unterführung Fußgängerüberwege in der Karl-Jaggy-Straße oder die Breitestraße. Finanziert werden könne dies aus den Mitteln, die Mössingen aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes erhalten. Genau dies geht allerdings nicht, erklärte OB Michael Bulander: »Dieses Geld können wir nur für Investitionen einsetzen, nicht für kleine Verbesserungsmaßnahmen.«

Keinen Erfolg hatte die LiSt auch mit ihrem Antrag, weitere Ruhebänke in der Stadt aufzustellen. »Die LiSt«, versprach Claudia Jochen, »würde auch die erste Bank sponsern.« Worüber sich Martin Göner allerdings nicht freuen würde: »Müllbeseitigung, Reinigung, Reparatur: Jede Bank kostet uns Tausende von Euro, wenn sie einmal steht.« Also: Antrag abgelehnt. (GEA)