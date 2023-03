Tübinger Krebsinformationstag: Was verraten die Gene?

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Krebs entsteht durch molekulare Veränderungen in den Zellen. Was diese Erkenntnis konkret für die Krebsdiagnostik und -therapie und für Präventionskonzepte bedeutet, ist Schwerpunktthema des 26. Tübinger Krebsinformationstags. Dazu lädt das CCC Tübingen-Stuttgart Betroffene, Angehörige und Interessierte am Samstag, 1. April, von 10 bis 15 Uhr in den Großen Hörsaal der Crona Kliniken Schnarrenberg, Hoppe-Seyler-Straße 3, 72076 Tübingen ein. Erwartet werden zahlreiche Besucher aus ganz Baden-Württemberg.

Einblicke in Diagnostik

Nach drei Jahren coronabedingter Einschränkungen wird der Krebsinformationstag am 1. April in Präsenz stattfinden. Das vielfältige Gruppenangebot konnte ins Programm aufgenommen werden, ebenso die informative, bunte Ausstellung. »Endlich! Wir freuen uns sehr auf den persönlichen Austausch mit den Patientinnen und Patienten und hoffen, dass viele Interessierte das umfangreiche Informationsangebot und die Gelegenheit zum Austausch nutzen,« sagt Prof. Sara Brucker, Sprecherin des CCC Tübingen-Stuttgart.

Was sagen die Gene in der Krebsdiagnostik und -therapie sowie in der Prävention? Mit dieser Frage beschäftigen sich zu Beginn des Krebsinformationstags drei Vorträge. Der Pathologe Prof. Stephan Singer, der Internist Prof. Nisar Malek und der Humangenetiker Dr. Christopher Schroeder beantworten sie jeweils aus Sicht ihres Fachgebiets.

Am Nachmittag können sich die Besucher ihr persönliches Programm zusammenstellen und an Gruppenangeboten wie Expertengesprächen, Workshops oder Führungen teilnehmen und dort Neues erfahren und ihre Fragen stellen. »Wichtig ist uns, die Perspektive der Betroffenen in den Fokus zu nehmen. Deswegen haben wir, wo möglich, die Selbsthilfe mit eingebunden«, so Brucker, die den Tag moderiert. In den Expertengesprächen werden jeweils Tumorerkrankungen wie Brustkrebs, Prostatakrebs, Lymphome, Darm- oder Lungenkrebs besprochen. Auf dem Programm stehen auch Entspannungsworkshops, die Kommunikation mit den Kindern und ein Einblick in die intraoperative Schnellschnitt-Diagnostik. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich. (eg)

07071 29-85236, -85235ccc@med.uni-tuebingen.de