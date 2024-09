Tübingen will weniger Lärm: neue Tempolimits auf Hauptstraßen

Auch auf der viel befahrenen B28 am zwischen Tübinger Bahnhof und blauer Brücke gelten ab kommender Woche neue Tempolimits.

TÜBINGEN. Der Gemeinderat hat Ende 2023 den Lärmaktionsplan beschlossen. Er beinhaltet unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Straßen, die besonders viel Lärm produzieren. Bis Ende der Woche werden deshalb die Schilder getauscht und dann gilt: auf der Stuttgarter Straße, der B27, in der Südstadt wie auch auf der B28 im Bereich Hegelstraße und Reutlinger Straße Tempo 40 ganztags. In der Innenstadt wie auch auf der gesamten Wilhelmstraße gilt durchgehend Tempo 30. Auf der Stuttgarter Straße in Lustnau zwischen Adlerkreuzung und Kreuzung Nürtinger Straße wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 40 reduziert.

Unistadt hofft auf weniger Schadstoffe und Straßenlärm

Die Stadt war gesetzlich dazu verpflichtet, einen Lärmaktionsplan zu erstellen. Ziel ist es, in der Stadt Bedingungen zu schaffen, die zu einer guten Umweltsituation führen. Die Belastung der Luft mit Luftschadstoffen und die Belastung der Menschen mit Lärm werden spürbar gemindert. (pm)