Streitgespräch Palmer gegen Frohnmaier in Tübingen ausgebucht - Gegendemo angekündigt

Um Schaden von der Stadt abzuwenden, hat sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf einen Podiumsdiskussion mit der AfD eingelassen. Am 5. September ist es soweit.

TÜBINGEN. Das Streitgespräch mit Boris Palmer und Markus Frohnmaier in Tübingen am Freitag, 5. September, ist bereits ausgebucht. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Laut Oberbürgermeister Boris Palmer habe es lediglich drei Stunden gedauert, bis alle verfügbaren Plätze weg waren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass durch Stornierungen einzelne Plätze wieder verfügbar und erneut zur Buchung freigegeben werden. In diesem Fall kann man sich über das Online-Formular anmelden, das unter www.tuebingen.de/streitgespraech abrufbar ist.

Die Stadtverwaltung prüft derzeit die eingegangenen Anmeldungen. Es wird darum gebeten, von Nachfragen bezüglich des Anmeldestatus abzusehen. Alle geprüften Anmeldungen erhalten in den nächsten Tagen eine E-Mail mit der Bestätigung oder der Ablehnung.

Damit alle Interessierten das Streitgespräch verfolgen können, gibt es einen Livestream. Der Link ist am Veranstaltungstag unter www.tuebingen.de/streitgespraech abrufbar. Der Livestream startet mit Beginn der Veranstaltung ab 19 Uhr.

Beim Streitgespräch diskutiert Boris Palmer mit Markus Frohnmaier, dem stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg. Über eine Los-Box können Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen und Statements einreichen. Eine Auswahl wird vorgelesen und fließt in die Diskussion ein.

Demo im Vorfeld des Streitgespräches

Gegen das Podium mit Palmer und Frohnmaier ist im Vorfeld eine Raddemonstration angekündigt. Am 5. September wird von Fridays for Future Tübingen zusammen mit der Critical Mass Tübingen organisiert, teilen beide Organisationen in einem gemeinsamen Social-Media-Posting mit.

Die Raddemo soll um 17.30 Uhr am Haagtorplatz starten und zur Hermann-Hepper-Halle führen – direkt neben der Podiumsdiskussion von OB Palmer und der AfD. Vor Ort wolle man sich der dort stattfindenden Kundgebung anschließen, heißt es im Statement. Und weiter: »Wir sagen klar: Mit Rechtsextremen diskutiert man nicht – man stellt sich ihnen entgegen.« (pm/GEA)