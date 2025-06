Stocherkahnrennen: Tübinger Alleenbrücke für Zuschauer gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Donnerstag, 19. Juni 2025, findet das traditionelle Stocherkahnrennen auf dem Neckar statt. Es zählt zu den lustigsten und wildesten Spektakeln im Tübinger Veranstaltungskalender und zieht mehrere Tausend Zuschauer an. Sie säumen sich entlang der Platanenallee, auf und an der Neckarmauer sowie auf der Neckarbrücke. In diesem Jahr ist die Alleenbrücke für Zuschauer gesperrt.

»Wir müssen vermeiden, dass es Menschenansammlungen auf der Alleenbrücke gibt. Sechs Tonnen Maximalgewicht mögen auf den ersten Blick viel erscheinen, jedoch ist dieses Gewicht bereits erreicht, wenn sich auf der Brücke gleichzeitig 80 Personen mit einem durchschnittlichen Gewicht von 75 Kilo aufhalten. Bei einem Großevent wie dem Stocherkahnrennen ist diese Personenzahl schnell überschritten«, sagt Lukas Haderlein, Leiter der Fachabteilung Ordnung und Gewerbe. Ordnungskräfte des Veranstalters kontrollieren in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienst, dass es nicht zu Ansammlungen auf der Alleenbrücke kommt.

Um das spannende Rennen zu verfolgen, kreuzen die Zuschauer auch die Neckarbrücke. Da die Brücke während des Stocherkahnrennens für den Verkehr nicht gesperrt ist, bittet die Stadt alle Autofahrer, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr die Neckarbrücke zu meiden. Der TüBus wird während des Rennens umgeleitet und fährt mit Ausnahme der Linien 10 und 22 die Neckarbrücke nicht an.

Vor Ort sind außerdem Ordner der austragenden Verbindung, die von einem professionellen Sicherheitsdienst unterstützt werden, damit alle das Stocherkahnrennen sicher verfolgen können. Der Kommunale Ordnungsdienst läuft ebenfalls Streife. (pm)