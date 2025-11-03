Stadt gegen »Haus und Grund«: Streit um Tübinger Grundsteuer-Satzung vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Universitätsstadt Tübingen hat beim Amtsgericht Tübingen eine einstweilige Verfügung gegen den Grundeigentümerverein »Haus und Grund Tübingen« beantragt. Ziel des Verfahrens ist es, die weitere Verbreitung der falschen Behauptung zu untersagen, die Stadt habe die Satzung zur Erhöhung der Grundsteuer B nicht ordnungsgemäß veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Rund 400 Widersprüche gegen die nachträgliche Erhöhung der Grundsteuer waren Anfang Oktober bei der Stadtverwaltung Tübingen eingegangen. Der Verein Haus und Grund hatte dies seinen Mitgliedern geraten, weil er davon ausgeht, dass der Satzungsbeschluss nicht rechtskonform veröffentlicht wurde. Am 30. September hat »Haus und Grund Tübingen« ein von dritter Seite in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zur rückwirkenden Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in Tübingen erhalten, berichtet der Verein auf seiner Webseite. Dem Gutachten zu Folge sei die Änderungssatzung ungültig, weil sie nicht ordnungsgemäß veröffentlicht worden sei. Träfe dies zu, wären die Bescheide, mit denen die Stadt Tübingen jüngst die erhöhte Grundsteuer angefordert hat, rechtswidrig.

Die Stadtverwaltung weist diese Darstellung entschieden zurück: Sowohl die Hebesatz-Satzung als auch ihre Änderung wurden ordnungsgemäß beschlossen, elektronisch signiert und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben öffentlich bekannt gemacht. »Wir haben die Satzung rechtmäßig bekannt gemacht – das ist belegt und überprüfbar. Wer das Gegenteil behauptet, verbreitet schlicht Falsches«, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. »Wir können nicht hinnehmen, dass durch unbegründete Gerüchte das Vertrauen in die Stadtverwaltung beschädigt und erhebliche Mehrarbeit verursacht wird.« Infolge der falschen Behauptung von Haus und Grund waren bei der Stadt rund 650 Widersprüche gegen Grundsteuerbescheide eingegangen.

Die Universitätsstadt Tübingen hatte Haus und Grund bereits am 9. Oktober zur Unterlassung aufgefordert. Da der Verein keine entsprechende Erklärung abgegeben hat, wurde nun gerichtlicher Rechtsschutz beantragt. Die mündliche Verhandlung vor dem Amtsgericht Tübingen findet voraussichtlich Mitte November statt. (pm)