Simon Wagner ist neuer Bürgermeister von Ofterdingen

OFTERDINGEN. Von ursprünglich sechs Bewerbern um den Chef-Posten im Ofterdinger Rathaus waren bei der Stichwahl am Sonntag nur noch zwei im Rennen. Letztlich setzte sich Simon Wagner klar durch. Der 36 Jahre alte Studienrat, der am Blaulach Gymnasium in Kusterdingen unterrichtet, erhielt 68,77 Prozent der Stimmen. Das geht aus dem vorläufigen Endergebnis der Gemeinde Ofterdingen hervor. Seine Kontrahentin Desiree Sallwey brachte es auf 31,23 Prozent. 2.065 Ofterdinger haben gültige Stimme für einen der beiden Kandidaten abgegeben. 16 Stimmen waren ungültige. Insgesamt waren 4.133 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung in der Steinlachgemeinde lag demnach bei 50,21 Prozent und war damit niedriger als beim ersten Wahlgang (59,1 Prozent)

Zur Stichwahl war es gekommen, weil Wagner im ersten Wahlgang am 3. März zwar einen deutlichen Vorsprung, aber keine absolute Mehrheit erreicht hatte. Der jüngste von sechs Kandidaten kam damals auf fast 43 Prozent der Stimmen. Die 48 Jahre alte Ofterdinger Gemeinderätin Sallwey erreichte 18 Prozent. Anette Buess holte mit 15,6 den undankbaren dritten Platz. Ofterdingens bisheriger Bürgermeister Joseph Reichert muss nach 27 Jahren aufgrund der Altersgrenze sein Amt niederlegen. (GEA)