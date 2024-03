Deutlicher Vorsprung für Simon Wagner in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Studienrat Simon Wagner hat die anderen Bewerber weit hinter sich gelassen. Er hielt am Sonntag fast 43 Prozent. Die Pädagogische Fachkraft Desiree Sallwey, die ihm am nächsten kam, brachte es auf 18 Prozent. Anette Buess holte mit 15,6 den undankbaren dritten Platz.

Wagner war in der Burghof-Halle überrascht vom großen Vorsprung. Er habe zwar beim Wahlkampf viel Zuspruch erfahren. Doch mit einem solch klaren Ergebnis habe er nicht gerechnet.

Herausforderin Desiree Sallwey hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. »Das werden noch mal drei harte Wochen. Ich muss mich ins Zeug legen.«

Erstaunlich hoch war die Wahlbeteiligung. Die in der Steinlachgemeinde erzielte Marke von 59,1 Prozent bei diesem ersten Wahlgang ist in den vergangenen Jahren nur einmal übertroffen worden. Bei der OB-Wahl 2022 in Tübingen hatten 62,6 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben. (GEA)