Verkehrsunfall in Ofterdingen mit hohem Sachschaden und einem Verletzten

OFTERDINGEN. Am Samstagnachmittag ist es um 12.50 Uhr in Ofterdingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Tübinger Straße von Dußlingen kommend in Richtung Balingen. Er geriet vermutlich auf Grund einer medizinischen Ursache auf die Gegenfahrspur, streifte dort ein entgegenkommendes Wohnmobil und prallte frontal gegen einen Kleintransporter. In der Folge kam es noch zum Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und einem dahinterfahrenden BMW. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße halbseitig gesperrt werden. Der Mercedesfahrer wurde zur Untersuchung und weiteren Abklärungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 73.000 Euro. (pol)