Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der B27 bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B27 in Richtung Tübingen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger VW-Lenker bei Ofterdingen auf der Rechtsabbiegerspur zur L385 nach Mössingen im stockenden Verkehr auf den Skoda einer 29 Jahre alten Frau auf. Beim Unfall zogen sich beide Personen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Der Blechschaden an den Autos beträgt in Summe etwa 5.000 Euro.